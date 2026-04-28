Stalprofil odnotował 4,14 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2026 r. wobec 0,74 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

Zysk EBITDA sięgnął 6,9 mln zł wobec 1,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 297,36 mln zł wobec 278,67 mln zł rok wcześniej.

„Największy wpływ na lepsze wyniki spółki w I kw. 2026 r. miała poprawa rentowności w handlu stalą, będąca głównie konsekwencją obserwowanych od początku 2026 r., wzrostów rynkowych cen wyrobów hutniczych. Rynek stalowy pozostawał pod wpływem pozytywnych prognoz związanych z nowymi regulacjami wprowadzanymi w celu ograniczenia importu taniej stali na teren UE (CBAM – od 1 stycznia 2026 r. i wyższe cła na stal z krajów trzecich od 1 lipca 2026 r.) oraz przede wszystkim z trwającym w Polsce procesem zwiększenia udziału krajowych przedsiębiorstw w realizacji publicznych projektów inwestycyjnych (tzw. local content)” – czytamy w komunikacie.

Pozytywny wpływ na wyniki miała też stabilna sytuacja oddziału spółki w Zabrzu, działającego na rynku budowy gazociągów, na którym spółka dysponuje istotnym portfelem zamówień, podano także.

„Dzięki wyższej rentowności w handlu stalą oraz dochodowym kontraktom, realizowanym na rynku infrastruktury, zarówno w zakresie dostaw rur izolowanych, jak i budowy gazociągów, także grupa kapitałowa Stalprofil w I kw. 2026 r. poprawiła efektywność swojego działania w porównaniu z rokiem ubiegłym. Przy szacowanych przychodach Grupy na poziomie 383 701 tys. zł (-33% r/r), zysk netto osiągnął wartość 20 180 tys. zł (+696% r/r)” – czytamy dalej.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

Źródło: ISBnews