Stalprofil rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie na dywidendę zysku netto za 2025 rok w kwocie 95,7 tys. zł, powiększonego o 5,15 mln zł z kapitału zapasowego, co łącznie daje dywidendę w kwocie 5,25 mln zł, czyli 0,3 zł na każdą akcję, podała spółka. Zarząd złoży też wniosek o ustalenie terminu prawa do dywidendy na 19 sierpnia, a terminu wypłaty na 9 września 2026 roku.

Propozycja dotyczy objęcia dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez spółkę w liczbie 17,5 mln szt., podano.

„Propozycja użycia kapitału zapasowego, jako źródła wypłaty dywidendy, zdaniem zarządu nie wpłynie negatywnie na finanse spółki, w tym na jej bardzo dobrą sytuację płynnościową. Argumentem za utrzymaniem ubiegłorocznego poziomu dywidendy jest, zdaniem zarządu, poprawa rentowności w handlu stalą i lepsze wyniki spółki wypracowane już w IV kw. 2025 r. oraz obserwowane od początku 2026 r. wzrosty rynkowych cen wyrobów hutniczych” – czytamy w komunikacie.

„Optymistyczne są także średnioterminowe perspektywy dla krajowego rynku stalowego, związane z nowymi regulacjami wprowadzanymi w celu ograniczenia importu taniej stali na teren UE oraz przede wszystkim z trwającym w Polsce procesem zwiększenia udziału krajowych przedsiębiorstw w realizacji publicznych projektów inwestycyjnych (tzw. Local Content). Pozytywny wpływ na kondycję spółki powinna mieć też stabilna sytuacja na rynku budowy gazociągów, gdzie spółka dysponuje istotnym portfelem zamówień” – wskazała spółka.

Dodatkowym powodem wypłaty dywidendy za rok 2025 na poziomie dywidendy za rok 2024 jest mniejsze zapotrzebowanie spółki na kapitał służący finansowaniu inwestycji, podano także.

„Kluczowe inwestycje mające na celu: (1) budowę magazynu wysokiego składowania na terenie Składu Handlowego w Dąbrowie Górniczej oraz (2) zakup udziałów w spółce Proma sp. z o.o. zostały już sfinalizowane przez spółkę, a inwestycje przewidywane do realizacji na rok 2026 mają głównie charakter odtworzeniowy i nie wymagają znacznych nakładów” – przekazano w raporcie.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

Źródło: ISBnews