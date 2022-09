Stan realizacji rzeczowej „Polimerów Police” – największej inwestycji Grupy Azoty – wynosił we wrześniu ponad 96%, w porównaniu do 90% na koniec kwietnia 2022 r., poinformował ISBnews wiceprezes Grupy Azoty Marek Wadowski.

„Postęp rzeczowy w realizacji projektu Polimery Police we wrześniu wyniósł ponad 96%. Wszystkie najważniejsze urządzenia zostały już dostarczone i zamontowane” – powiedział Wadowski w rozmowie z ISBnews.

Budżet Polimerów Police to 7,21 mld zł, a poniesione do tej pory nakłady to 4,02 mld zł.

Jak tłumaczył Wadowski podczas czatu na platformie Stockwatch, wysokość płatności z tytułu kontraktu EPC wynika zarówno z rzeczowego postępu prac, które są podstawą do wystawienia przez generalnego wykonawcę faktur, jak i ustanowionego w kontrakcie EPC harmonogramu płatności. Stąd stopień zaawansowania rzeczowego inwestycji nie odpowiada zaawansowaniu finansowemu, a pozostała kwota zostanie wydatkowana w większości na płatności związane z kontraktem EPC, zgodnie z jego warunkami.

W skład zintegrowanego kompleksu chemicznego Polimery Police będą wchodziły instalacje do produkcji propylenu i polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy oraz infrastruktura logistyczna. Całkowity szacowany budżet projektu wynosi ponad 1,5 mld euro, tym samym jest to największa inwestycja w polskiej branży chemicznej. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest obecnie na 2023 rok.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,9 mld zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews