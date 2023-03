Urteste pozytywnie podsumowuje obecność na giełdzie. Spółka, po budowie laboratorium i rozbudowie zespołu, realizuje krok po kroku zaplanowany harmonogram działań.

„Wydaje mi się, że sumarycznie po tych kilkunastu miesiącach bycia na giełdzie raczej oceniamy pozytywnie wpływ giełdy na życie spółki. Patrząc na zachowania się kursu, możemy jednoznacznie pozytywnie ocenić to, co się działo na kursie. Mimo tego, co się działo wokół – jakie były zawirowania na rynkach finansowych – wydaje mi się, że nasza spółka wyszła obronną ręką” – mówi Grzegorz Stefański, Prezes Zarządu, Urteste SA.

