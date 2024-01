Rozpoczęte w 2023 roku wzrosty kursów będą kontynuowane w 2024 r. i dają nadzieję na dwucyfrowe zwrotu, uważają analitycy VIG/C-Quadrat TFI. Ich zdaniem, zyski ponad inflację mogą przynieść w tym roku także obligacje korporacyjne.

„Wycenowo, krajowy rynek akcji powrócił do swoich historycznych średnich (wzrost wycen przy jednoczesnym podniesieniu prognoz finansowych). Uważamy, że z tego momentu dalsza 'wspinaczka’ krajowego rynku akcji będzie trudniejsza. Bardzo istotne wzrosty indeksów w końcówce roku w naturalny sposób ograniczyły potencjał wzrostu na 2024 rok. Niemniej, biorąc pod uwagę aktualne wyceny spółek, prognozowane dywidendy oraz wzrost zysków w 2024 wydaje się, że mamy szansę na niskie, dwucyfrowe stopy zwrotu w bieżącym roku” – czytamy w komentarzu miesięcznym Towarzystwa.

Analitycy zwracają jednak uwagę na rosnące ryzyko korekty (ze względu na bardzo silny, nieprzerwany wzrost w ostatnich miesiącach) oraz rosnące napięcie geopolityczne na świecie, które będzie oddziaływało na postrzeganie krajowego rynku akcji. Z perspektywy inwestora instytucjonalnego, ważne jest czy i jak zakończy się inwazja Rosji na Ukrainę, ponieważ ma to wpływ na postrzeganie Polski jako kraju przyfrontowego.

„Inwestycja w polskie obligacje korporacyjne w 2024 r. powinna pozwolić na zarobek przewyższający inflację. W Polsce ok. 90% emisji obligacji korporacyjnych ma zmienny kupon, oparty o wskaźnik WIBOR. Stawki WIBOR utrzymują się na wysokim poziomie (ok. 5,8 proc.), a i spready kredytowe w Polsce dalej są atrakcyjne. Negatywnie na zysk z tej klasy aktywów mogłyby wpłynąć upadłości emitentów lub niższe WIBOR-y. Nie widać jednak wielu zagrożeń na rynku Catalyst, a i pole do spadku inflacji, stóp procentowych i tym samym – stawek WIBOR, wydaje się być ograniczone” – czytamy również.

Zdaniem VIG/C-Quadrat TFI, inwestorzy powinni z ostrożnością podchodzić do inwestycji w obligacje skarbowe.

„Wyniki napędzane fala dezinflacji z dużą doza prawdopodobieństwa nie będą do powtórzenia w kolejnym okresie. Jednak w nowym roku stopy zwrotu również powinny być satysfakcjonujące, tym bardziej jeśli porównamy je do wskaźnika inflacji. Ten zaś w pierwszym półroczu powinien się w dalszym ciągu obniżać, chociaż już nie w takim tempie jak w roku 2023” – czytamy dalej w komentarzu.

Analitycy podkreślają, że obraz rynków dłużnych, nie jest tylko sielski. Dalsza dezinflacja będzie następowała dużo wolniej, a oczekiwane ożywienie gospodarcze może ponownie, ich zdaniem, rozbudzić hydrę inflacji w drugiej połowie 2024. W takim przypadku dalsza ścieżka działań Rady Polityki Pieniężnej w kwestii stóp procentowych może nie być już tak oczywista. Dodatkowo należy pamiętać, ze finansowanie potrzeb pożyczkowych w roku 2024 będzie sporym wyzwaniem dla nowego rządu.

VIG/C-Quadrat TFI wchodzi w skład grupy Vienna Insurance Group, która działa na polskim rynku od 1998. W skład grupy kapitałowej VIG wchodzą też firmy ubezpieczeniowe, jak Compensa, InterRisk czy Wiener.

Źródło: ISBnews