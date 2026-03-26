Aplisens zakłada w strategii wzrost przychodów ze sprzedaży do ok. 180 mln zł i EBITDA do ok. 47 mln zł w 2028 roku, podała spółka. Zarząd przewiduje rekomendowanie wypłat dywidendy na poziomie nie niższym niż 30% zysku netto. Inwestycje w horyzoncie strategii wyniosą 61,7 mln zł.

„Strategia na lata 2026-2028 stanowi zmodyfikowaną kontynuację dotychczasowych kierunków rozwoju Grupy. Została opracowana jako odpowiedź na sukcesywną realizację celów z lat ubiegłych, przy jednoczesnej adaptacji do radykalnych zmian w otoczeniu makroekonomicznym. Aktualizacja założeń strategicznych wynika z konieczności zmierzenia się z trzema kluczowymi wyzwaniami:

– Presja kosztowa: skokowy wzrost średniej płacy w Polsce (wyrażonej w EURO), który zmienia strukturę kosztów wytworzenia i wymusza odejście od prostej przewagi kosztowej opartej na sile roboczej.

– Rygor regulacyjny: dynamicznie rosnące wymagania i obostrzenia prawne w UE i Polsce, w szczególności w obszarze norm technicznych oraz raportowania niefinansowego.

– Dynamika rynkowa: konieczność poszukiwania nowych źródeł marży poprzez bezpośrednią obecność na rynkach zagranicznych oraz elastyczność w doborze modeli sprzedaży” – czytamy w komunikacie.

Głównym celem nowej perspektywy jest transformacja modelu operacyjnego Grupy w stronę organizacji opartej na wysokiej technologii, automatyzacji i zwinności handlowej. Realizacja strategii opiera się na czterech fundamentach:

– Optymalizacja produkcji i portfela: koncentracja na wyrobach wysokomarżowych, rezygnacja z nierentownych nisz, transfer produkcji niektórych wyrobów Aplisens innym producentom oraz rozszerzenie kooperacji, rozszerzenia asortymentu produktów poprzez opracowania własne, akwizycje i dołączanie do oferty Aplisens wyrobów innych producentów.

– Koncepcji Przemysłu 4.0: Szeroko rozumiana robotyzacja procesów wytwórczych oraz cyfryzacja obszarów administracyjnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) w celu trwałego obniżenia jednostkowego kosztu produkcji i budowy odporności na presję kosztową otoczenia. Unowocześnianie technologii, w tym wymiana starszych urządzeń na nowocześniejsze i bardziej wydajne.

– Konsolidacja infrastrukturalna: rozbudowa zakładu produkcyjnego w Radomiu połączona z inwestycjami w unikalną aparaturę badawczą (m.in. stanowiska do kalibracji przepływomierzy o średnicach do 1000 mm), ograniczenie ilości oddziałów produkcyjnych.

– Ekspansja kapitałowa i handlowa: tworzenie nowych spółek zależnych na terenie UE oraz aktywny rozwój kanałów sprzedaży tj. sprzedaż produktów Aplisens pod logo innych firm operujących na rynkach o niskiej rozpoznawalności marki, wymieniono także.

„W ramach strategii rozwoju grupy, zarząd określił następujące główne kierunki i cele działań na lata 2026-2028 będące realizacją misji i wizji przedsiębiorstwa:

Cele finansowe:

– Wzrost przychodów ze sprzedaży do około 180 mln zł w 2028 roku.

– Roczna dynamika wzrostu w kolejnych latach: 2,5%, 9,1%, 9,7%.

– Wzrost EBITDA do około 47 mln zł w 2028 roku.

– Dążenie do wzrostu wskaźnika rentowności kapitału własnego ROE.

Cele rynkowe i rozwojowe:

– Zwiększenie rozpoznawalności oraz udziału rynkowego na wszystkich rynkach krajów UE oraz na wybranych rynkach pozaeuropejskich takich jak region Bliskiego Wschodu, Azja Południowo-Wschodnia, USA, Indie, Australia oraz zaistnienie na rynku chińskim. Umocnienie pozycji lidera na rynku krajowym. Utrzymanie pozycji na wybranych rynkach WNP (w dalszej perspektywie – odzyskiwanie pozycji na rynkach WNP).

– Rozszerzenie i uporządkowanie oferty rynkowej ewentualna ich modyfikacja w celu spełnienia nowych i zmieniających się wymogów prawnych niezbędnych do utrzymania i uzyskania nowych certyfikatów na obecnie obsługiwanych rynkach oraz na nowych rynkach branżowych i terytorialnych

– Zwiększenie skali produkcji przepływomierzy elektromagnetycznych oraz rozszerzenie oferty o przepływomierze o dużych średnicach oraz budowa stanowiska do wzorcowania przepływomierzy o średnicach do 1000mm.

– Akwizycje producentów aparatury kontrolno-pomiarowej rozszerzające ofertę Grupy.

Procesy wewnętrzne:

– Automatyzacja, robotyzacja i optymalizacja procesów produkcyjnych i pozaprodukcyjnych prowadzących do zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów.

– Modyfikacja wyrobów umożliwiających skrócenie czasów technologicznych oraz obniżenie kosztów komponentów.

– Tworzenie narzędzi informatycznych rozszerzających funkcjonalności sytemu ERP i usprawniających wszelkie procesy produkcyjne i pozaprodukcyjne” – podano także.

W przyjętej strategii, bazując na historycznych transferach zysków do akcjonariuszy, zarząd przewiduje rekomendowanie wypłat dywidendy na poziomie nie niższym niż 30% zysku netto Aplisens w kolejnych latach oraz nie wyklucza także dalszych skupów akcji własnych.

W ramach przyjętej polityki inwestycyjnej zarząd planuje przeznaczyć na inwestycje łącznie kwotę 61,7 mln zł, tj. odpowiednio 8 mln zł, 25,3 mln zł oraz 28,4 mln zł w kolejnych latach, zaznaczono również.

„Nowa strategia jest odpowiedzią na zmieniające się uwarunkowania rynkowe i jasno definiuje kierunek dalszego rozwoju Aplisens. Koncentrujemy się na transformacji organizacji w stronę modelu opartego na technologii, automatyzacji oraz większej elastyczności operacyjnej. Zakładamy stopniowy powrót do wzrostu, poprawę rentowności oraz dalsze wzmacnianie naszej pozycji na rynkach międzynarodowych. Kluczowe znaczenie będą miały inwestycje w automatyzację, rozwój zaplecza produkcyjnego i technologicznego oraz wzmacnianie kompetencji w obszarze badań i rozwoju” – podsumował prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 155,4 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews