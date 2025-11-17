Mabion przyjął nową strategię na lata 2025-2030, która ma doprowadzić do osiągnięcia w 2030 r. przychodów ze sprzedaży o 1,5 razy wyższych niż średnia w latach 2021-2025 (wynosząca ponad 70 mln zł rocznie), przy marży EBITDA powyżej 30%. Mabion przewiduje osiągnięcie progu rentowności na poziomie EBITDA do końca 2026 roku, podała spółka.

„Realizacja strategii 2025-2030 ma być finansowana kapitałem, z przepływów pieniężnych, jak również z instrumentów dłużnych i dotacji unijnych. Zgodnie z przyjętymi założeniami realizacja Strategii 2025-2030 ma doprowadzić do osiągnięcia w 2030 r. przychodów ze sprzedaży o 1,5 razy wyższych niż średnia w latach 2021-2025 (średnia w latach 2021-2025 to ponad 70 mln zł rocznie), przy marży EBITDA […] powyżej 30%. Mabion przewiduje osiągnięcie progu rentowności na poziomie EBITDA do końca 2026 roku” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie ze strategią, Mabion przyspieszy rozwój i produkcję leków biologicznych zmieniających życie, a celem jest stać się najbardziej elastyczną i zaawansowaną technologicznie firmą CDMO (kontraktowe wytwarzanie i rozwój) dla wielkocząsteczkowych leków biologicznych w Europie.

„W latach 2025-2030 spółka planuje oferować swoje usługi jako CDMO, w tym również w modelach rozwoju, a także rozwijać innowacyjne projekty, oparte na posiadanej własności intelektualnej. W opinii spółki zróżnicowana oferta będzie czynnikiem zwiększającym konkurencyjność Mabion, bowiem współpraca oparta na wartości dodanej i rozszerzona oferta usług będą dla rynku nabierać coraz większego znaczenia” – czytamy w komunikacie.

Mabion będzie koncentrować się na realizacji projektów w zakresie rozwoju linii komórkowych, opracowywaniu i produkcji substancji leczniczych (DS) oraz opracowywaniu metod analitycznych. Segmenty rynku, które spółka identyfikuje jako interesujące dla spółki pod kątem projektów to leki biopodobne, koniugaty przeciwciał (ADC), leki bispecyficzne/innowacyjne, leki biologiczne o wysokiej mocy działania/precyzyjnym działaniu (highly potent/precision-handling biologics) głównie stosowane w terapii dla ludzi. Spółka planuje przywrócić projekt MabionCD20, jednak w nowej formule, przewidującej wykorzystanie CD20 jako części leku innowacyjnego, wskazano w materiale.



Spółka będzie realizować projekty zarówno na wczesnym etapie rozwoju, jak i projekty komercyjne. Pod względem geograficznym Mabion rozszerzy swoją działalność na szybko rozwijające się rynki, w tym region MENA (Bliski Wschód i Afryka Północna) oraz Azję, podano także.

„Mabion aktywnie reaguje na trendy rynkowe i zmieniające się potrzeby klientów, dostosowując swoją ofertę do aktualnych warunków. W wyniku analizy przeprowadzonej przez nowy zarząd spółki, określono kierunki strategiczne dla rozwoju oferty Mabion oraz zdefiniowano filary realizacji wizji spółki. Trzy filary strategiczne realizacji wizji Mabion:



1. Zaawansowanie technologiczne (filar 1)



– Rozwój i produkcja leków biopodobnych (mAb)



– Oferowanie możliwości rozwoju ADC w ramach strategicznych partnerstw



2. Doskonałość operacyjna i optymalna skalowalność (filar 2)



– Zwiększenie całkowitej zdolności produkcyjnej substancji leczniczych (ang. drug substance, DS) o 40 – 50%



– Zwiększenie ogólnej efektywności sprzętu (ang. Overall Equipment Effectiveness, OEE) i skrócenie czasu realizacji kluczowych procesów o 20%



– Wzmocnienie wyników jakościowych



3. Rozwój talentów oraz konkurencyjność organizacyjna (filar 3)



– Przyciąganie i rozwój kluczowych talentów oraz dostosowywanie kwalifikacji zespołu do oczekiwań rynkowych



– Wzmocnienie kultury szybkiego myślenia oraz przywództwa opartego na intuicji i doświadczeniu



– Wzmocnienie marki Mabion” – czytamy dalej w materiale.

Spółka zaznaczyła, że rozwój naukowy spółki oraz antycypowanie potrzeb rynkowych zostaną zapewnione poprzez powołanie Rady Doradczej (ang. Advisory Board), składającej się z ekspertów rynkowych i przedstawicieli świata nauki. Wzmocnienie rozpoznawalności marki Mabion na rynku będzie jednym z kluczowych aspektów, niezbędnych do realizacji wizji Mabion jako podmiotu świadczącego niezawodnie usługi CDMO oraz oferującego swój innowacyjny wkład naukowy.

„Spółka wśród swoich mocnych stron i możliwości identyfikuje przede wszystkim doświadczenie naukowe w zakresie opracowywania i produkcji leków biologicznych. Posiadane zaplecze technologiczne, sprzętowe oraz systemowe umożliwiają spółce realizację najbardziej atrakcyjnych rynkowo projektów rozwoju leków biopodobnych (mAb), a także leków ADC (koniugaty przeciwciał, ang. Antibody-Drug Conjugates). Powołana Rada Doradcza wniesie dodatkową wiedzę specjalistyczną, a wdrożenie rozwiązań modelu szczupłego zarządzania (ang. lean management) w zarządzaniu operacyjnym, umożliwi zwiększenie wydajności zakładu” – podano także.

Spółka wskazała też, w jej cele krótkoterminowe to:



– Realizacja projektów z segmentu leków biopodobnych (jako CDMO) i ADC (jako CDMO w partnerstwie) – projekty o charakterze strategicznym



– Realizacja projektów z segmentu weterynaryjnych produktów biologicznych oraz szczepionek – projekty o znaczeniu komplementarnym/ taktycznym



– Powołanie Rady Doradczej Spółki Mabion



– Działania związane z umacnianiem rozpoznawalności marki Mabion (targi, budowanie sieci kontaktów)



Z kolei cele średnioterminowe spółki to:



– Realizacja projektów z segmentu leków biopodobnych (jako CDMO), ADC (jako CDMO w partnerstwie), projektu MabionCD20 (jako lek innowacyjny) oraz projektów związanych z lekami bispecyficznymi – projekty o charakterze strategicznym



– Realizacja projektów z segmentu projektów leków biologicznych o wysokiej mocy działania/precyzyjnym działaniu (ang. Highly potent/precision-handling biologics) oraz szczepionek – projekty o znaczeniu komplementarnym/ taktycznym



Jako cele długoterminowe spółka określiła:

– Realizację projektów z segmentu leków biopodobnych (jako CDMO) oraz samodzielnie realizowane projekty z segmentu ADC – projekty o charakterze strategicznym



– Realizację projektów z segmentu projektów leków biologicznych o wysokiej mocy działania/precyzyjnym działaniu (ang. Highly potent/precision-handling biologics)oraz szczepionek – projekty o znaczeniu komplementarnym/ taktycznym.

Równolegle z aktualizacją strategii 2025-2030, spółka dokonała również rewizji dotychczasowych założeń Strategii ESG na lata 2025-2027 w celu dostosowania jej do obecnych celów biznesowych spółki, wskazano.

„Nowa strategia to jasny sygnał: Mabion przyspiesza. Stawiamy na to, co buduje realną wartość dla klientów technologię, skalowalność i partnerskie podejście. Wchodzimy w segmenty o największym potencjale wzrostu i rozbudowujemy moce, by obsługiwać bardziej zaawansowane projekty, szybciej i z większą przewidywalnością. Rynek CDMO zmienia się dynamicznie, a my chcemy być w gronie tych, którzy nadają tempo zmianom, a nie tych, którzy na nie reagują. Ta strategia wzmacnia naszą pozycję i znacząco zwiększa szanse na pozyskanie nowych kontraktów oraz budowę Mabion jako CDMO pierwszego wyboru w Europie” – podsumował prezes Gregor Kawaletz, cytowany w komunikacie prasowym.

Mabion jest polską firmą biofarmaceutyczną założoną w 2007 roku, która przechodzi transformację w kierunku firmy CDMO o profilu biologicznym, świadczącej usługi w segmencie małych i średniej wielkości projektów na różnych etapach rozwoju. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

Źródło: ISBnews