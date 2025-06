Strategia Grupy PGE zakłada 18 mld zł nakładów inwestycyjnych na segment ciepłowniczy do 2035 roku, podała spółka. Dzięki tym nakładom emisja CO2 segmentu zmniejszy się o 50% względem 2021 r., a EBITDA wzrośnie do 2,8 mld zł w 2035 r.

Zgodnie ze strategią, Grupa PGE planuje kompleksową modernizację posiadanych jednostek i sieci w oparciu o technologie nisko- i zeroemisyjne.

„Do 2030 roku zakończona zostanie eksploatacja ciepłowniczych jednostek węglowych. Ich miejsce zajmą nowoczesne źródła, które zapewnią bezpieczeństwo dostaw, efektywność energetyczną i pozwolą na ograniczenie emisji” – czytamy w komunikacie.

Na inwestycje w ten segment do 2035 roku Grupa PGE przeznaczy około 18 mld zł, z czego:

– 15 mld zł zostanie przeznaczone na nowe jednostki wytwórcze, takie jak silniki gazowe, kotły elektrodowe, pompy ciepła, kotły wodne gazowe, kotły na biomasę oraz akumulatory ciepła,

– 3 mld zł trafi na potencjalne akwizycje sieci ciepłownicznych i następnie ich modernizację w szczególności we współpracy z samorządami, wymieniono.

Ma to skutkować obniżeniem emisji CO2 o 60% w stosunku do 2021 r. i rozwojem efektywnych systemów ciepłowniczych (również we współpracy z samorządami) oraz integrację ciepłownictwa z elektroenergetyką dla większej elastyczności systemu.

Pozwoli to na uzyskanie rocznej EBITDA segmentu ciepłownictwa w wysokości 2,8 mld zł do 2035 r.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews