Rada nadzorcza PKP Cargo w restrukturyzacji zatwierdziła Strategię restrukturyzacyjną grupy kapitałowej PKP Cargo na lata 2025-2031, zakładającą m.in. odzyskanie rentowności na poziomie wyniku netto w 2026 r. i osiągnięcie zysku EBITDA na poziomie ok. 1 507 mln zł przy marży wynoszącej 26% w 2031 r., podała spółka. Zatwierdzona Strategia restrukturyzacji stworzy fundamenty pod przyszłą Strategię Rozwoju, rozszerzając plany Grupy o inicjatywy prorozwojowe obejmujące m.in. projekty kapitałowe, finansowanie zewnętrzne oraz potencjalne akwizycje.

„Przedłożona Strategia restrukturyzacyjna zakłada systematyczny rozwój grupy kapitałowej oparty o inicjatywy strategiczne i kluczowe projekty, ukierunkowane na odzyskanie stabilności finansowej oraz przywrócenie trwałej rentowności działalności operacyjnej. Priorytetem SR jest realizacja planowanych środków restrukturyzacyjnych oraz skuteczne zawarcie i realizacja układu z wierzycielami, a zaproponowane w dokumencie inicjatywy stanowią punkt wyjścia do rozmów z wierzycielami, w szczególności w zakresie form, terminów oraz wartości przyszłych spłat w ramach zawieranych ugód. Równolegle SR koncentruje się na rozwoju oferty produktowej w perspektywicznych segmentach rynku, podnoszeniu efektywności kosztowej i procesowej, a także wdrażaniu inicjatyw wspierających transformację biznesową i poprawę płynności w całej grupie kapitałowej, stąd określa ona kluczowe działania optymalizacyjne, operacyjne i organizacyjne, których celem będzie trwała poprawa efektywności operacyjnej oraz konkurencyjności Grupy na rynku przewozów towarowych” – czytamy w komunikacie.

Kluczowe filary Strategii restrukturyzacyjnej to:

1. rozwój organiczny – stopniowa poprawa wyników poprzez reorganizację wewnętrzną i optymalizację procesów oraz działania akwizycyjne w przypadku poprawy sytuacji finansowej,

2. wzrost i odzyskanie utraconych udziałów rynkowych – skoncentrowanie się na segmentach o wysokim potencjale wzrostu, w szczególności przewozach specjalistycznych oraz intermodalnych,

3. efektywne zarządzanie taborem – racjonalizacja nakładów remontowych i zwiększenie dostępności eksploatacyjnej taboru, w celu poprawy efektywności operacyjnej,

4. zbycie aktywów nieoperacyjnych – sprzedaż nadmiarowych aktywów nieoperacyjnych w postaci taboru oraz nieruchomości, które nie są kluczowe dla działalności podstawowej Grupy,

5. redukcja kosztów – zwiększenie efektywności pracy oraz lepsze wykorzystanie zasobów oraz usprawnienie procesów operacyjnych,

6. synergie w Grupie – uporządkowanie ról i funkcji w ramach Grupy, tworzenie centrów kompetencji, wspólnej oferty produktowej oraz eliminacja „kanibalizmu” wewnętrznego między spółkami Grupy, wymieniono.

„Wpływ inicjatyw strategicznych określonych w Strategii restrukturyzacyjnej na wyniki grupy kapitałowej:

– przychody Grupy PKP Cargo w latach 2025-2031 rosną w średniorocznym tempie CAGR 6,4%,

– na skutek wdrożonych inicjatyw strategicznych w 2031 roku marża EBITDA wzrasta do 26%,

– w 2031 roku możliwe będzie osiągnięcie zysku EBITDA na poziomie ok. 1 507 mln zł,

– Grupa od 2026 roku odzyskuje rentowność na poziomie wyniku netto,

– udział kosztów świadczeń pracowniczych w kosztach ogółem ulegnie znaczącej redukcji – z obecnych ok. 43% do ok. 32%,

– marża zysku netto dynamicznie wzrasta do 9% w 2027 roku, następnie stabilnie rośnie do ok. 12% w roku 2031,

– od 2026 roku Grupa generuje dodatnie przepływy środków pieniężnych,

– struktura przychodów ulegnie zmianie, m.in. poprzez spadek udziału przychodów z przewozów węgla kamiennego do 13% oraz wzrost udziału przewozów intermodalnych do 19% w 2031 roku,

– stopniowa odbudowa udziału PKP CARGO w rynku – do 32% w 2031 roku” – czytamy dalej.

Strategia restrukturyzacyjna zakłada kluczowe działania strategiczne, tj.:

– rozbudowa oferty intermodalnej i operatorskiej,

– intensyfikacja sprzedaży w korytarzach międzynarodowych na kluczowych korytarzach wzrostu m.in. Bałtyk-Adriatyk, Nowy Jedwabny Szlak, relacje Polska – CEE,

– optymalizacja procesów i kosztów w ramach całej Grupy – wprowadzenie zarządzania segmentowego, optymalizacja procesów wewnętrznych oraz centralizacja wybranych funkcji,

– rozwój usług dodanych w terminalach i bocznicach – rozszerzenie oferty terminalowej o magazynowanie, cross-docking, usługi celne; bocznice – kompleksowa obsługa klienta obejmująca manewry, przewozy i dodatkowe usługi techniczne,

– usprawnienia systemów IT do zarządzania zasobami i relacjami z klientami, automatyzacja procesów,

– zawarcie i skuteczna realizacja układu z wierzycielami w PKP Cargo i PKP Cargotabor.

„Zatwierdzona Strategia restrukturyzacyjna zakłada możliwości przezwyciężenia aktualnych barier oraz określa kierunki działań naprawczych poprzez:

– głębokie cięcie kosztów i optymalizację zatrudnienia, zmianę ZUZP oraz wdrożenie nowego systemu motywacyjnego,

– redukcję zadłużenia i poprawę płynności poprzez zawarcie i skuteczną realizację propozycji układowych, ograniczenie wydatków inwestycyjnych, dokapitalizowanie lub pomoc rządową, zbycie nadmiarowych i nierentownych nieruchomości i taboru,

– reorganizację struktury Grupy i skupienie na core-business, scalenie działalności naprawczej i logistycznej w ramach Grupy, zbycie części spółek zależnych nierokujących bądź niezwiązanych bezpośrednio z przewozami towarowymi,

– inwestycje w digitalizację i efektywność operacyjną, automatyzację i integrację systemów planowania oraz realizacji przewozów, ujednolicenie infrastruktury IT, cyfryzację usług dla klientów,

– dywersyfikację rynku i oferty, odejście od węgla oraz rozwój segmentu przewozów intermodalnych, odbudowę relacji z utraconymi klientami, niezbędne będą inwestycje w infrastrukturę i sprzęt związany z intermodalem, kompleksowa oferta door-to-door oraz last mile,

– wzmocnienie pozycji PKP Cargo International na rynkach zagranicznych, współpracę z kolejami państw ościennych oraz integrację z ekosystemem logistycznym (porty morskie, duże terminale lądowe, operatorzy intermodalni),

– wsparcie właściciela i otoczenia regulacyjnego zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym” – zakończono.

Grupa PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews