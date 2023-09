Seco/Warwick przyjęło Strategię rozwoju Grupy na lata 2023-2026, która zakłada m.in. osiągnięcie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży ok. 980 mln zł w 2026 r. (CAGR 2022-2026: +12,1%) i skonsolidowanej EBITDA ok. 92 mln zł (CAGR 2022-2026: +12,7%), podała spółka. W okresie realizacji strategii Seco/Warwick chce utrzymać status spółki dywidendowej.

„Realizacja Strategii oparta jest o następujące kierunki, odzwierciedlające priorytetowe osie rozwoju:

1. Zwinność biznesowa – umiejętność dostosowania się organizacji do zmieniających się warunków otoczenia w celu realizacji celów biznesowych.

2. Przemysł 4.0 – efektywne wykorzystanie rozwiązań Przemysłu 4.0. do usprawniania procesów oraz rozwoju produktów w Grupie, w tym działania obejmujące m.in. dalsze wdrażanie automatyzacji i robotyzacji, a także rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję.

3. Atrakcyjne miejsce pracy – tworzenie przestrzeni opartej na wzajemnym zaufaniu, partnerstwie i odpowiedzialności, wspierającej rozwój zawodowy i osobisty oraz łączącej potrzeby różnych pokoleń, w tym działania nakierowane na m.in. wzrost poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników, wzrost efektywności i utrzymanie obecnego wskaźnika rotacji.

4. Doskonałość operacyjna – proces ciągłego samodoskonalenia się organizacji w celu optymalizacji jakości, efektywności i wydajności, w tym m.in. wzrost sprawności realizacji projektów i obniżenie kosztów reklamacji.

5. Lokalna autonomia w globalnej architekturze – niezależność operacyjna spółek na lokalnym rynku przy zachowaniu ustalonych standardów Grupy, w tym m.in. wzrost współpracy międzynarodowej w ramach Grupy i wypracowanie konkurencyjnych produktów poprzez wykorzystanie lokalnych przewag i kompetencji spółek w kontekście lokalnych i globalnych wymagań i zmieniającej się sytuacji rynkowej.

6. Rozwój biznesu – zwiększanie sprzedaży i marżowości produktów w ramach obecnych segmentów na istniejących i nowych rynkach, w tym działania obejmujące m.in. przygotowanie spółek do samowystarczalnej działalności i elastycznego profilu produkcji do obsługi rynku lokalnego i globalnego, wzrost sprzedaży i marżowości produktów w ramach obecnych segmentów na istniejących i nowych rynkach.

7. Nowe możliwości biznesowe – poszukiwanie i/lub kreowanie nowych możliwości biznesowych spoza obecnej działalności Grupy, w tym wzrost relacji sprzedaży z nowych obszarów biznesowych do sprzedaży ogółem” – wymieniono w komunikacie.

Strategia Grupy w ramach poszczególnych kierunków rozwoju określa cele i wskaźniki ich pomiarów, wskazując konkretne projekty strategiczne do realizacji w najbliższych latach. Projekty strategiczne zostały zgrupowane w 5 inicjatyw – dla kluczowych spółek Grupy, kluczowych rynków, technologii lub funkcji w organizacji Grupy.

„Inicjatywy obejmują następujące główne działania strategiczne:

– dalsze budowanie udziałów rynkowych lokalnych spółek na kluczowych rynkach europejskich i pozaeuropejskich (USA, Chiny i Indie)

– umacnianie pozycji technologii Grupy (pieców próżniowych, pieców do obróbki aluminium – Aluminum Process i Controlled Atmosphere Brazing, pieców topielnych) na lokalnych i globalnych rynkach

– wzmocnienie określonych funkcji i zapewnienie samowystarczalności operacyjnej lokalnych spółek na kluczowych rynkach pozaeuropejskich

– wykorzystanie lokalnych przewag kosztowych i kompetencyjnych w celu zapewnienia konkurencyjnej produkcji komponentów i urządzeń dla potrzeb całej Grupy

– rozwój nowych technologii i rynków

– harmonizację procesów i kultury organizacyjnej Grupy w skali globalnej dla potrzeby realizacji celów biznesowych” – podano także.

Cele finansowe na 2026 r. zostały określone przy założeniu kursu walutowego na poziomie USDPLN 4,2. Należy mieć na uwadze, że ze względu na międzynarodową działalność w Grupie występuje ryzyko zmienności kursów walutowych oraz stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń, co w zależności od zmian kursów walutowych może skutkować powstaniem istotnych dodatnich/ujemnych różnic kursowych orz strat/zysków z tytułu wyceny lub na zapadłych instrumentach zabezpieczających. Pozycje te widoczne są w rachunku zysków i strat poniżej poziomu EBITDA, jednak ze względu na ich charakter, w przypadku ich istotnych wartości należy analizować je w powiązaniu z wynikiem EBITDA. W 2022 r. saldo różnic kursowych oraz wyniku na instrumentach zapadłych lub na ich wycenie wyniosło -1,8 mln zł, zastrzeżono.

„Ponadto spółka informuje, że intencją zarządu emitenta jest utrzymanie przez Seco/Warwick w okresie realizacji strategii statusu spółki dzielącej się zyskiem z akcjonariuszami. Rekomendacja co do wypłaty dywidendy będzie ustalana rokrocznie, z uwzględnieniem perspektyw rozwoju i otoczenia Grupy, planów inwestycyjnych i możliwości ich finansowania, a także aktualnego i przewidywanego poziomu zobowiązań i sytuacji finansowej Grupy” – czytamy także.

Jednocześnie zarząd informuje, że Grupa jest w trakcie wdrożenia strategii ESG.

Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 622,7 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews