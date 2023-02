Stalprodukt zamierza kontynuować przyjętą politykę regularnej wypłaty dywidendy, która zakłada przeznaczanie na ten cel od 15 do 25% jednostkowego zysku netto, podała spółka w przyjętych „Założeniach kierunków działań strategicznych grupy kapitałowej Stalprodukt S.A. na lata 2023-2030”.

„Mimo zaplanowanych ambitnych projektów inwestycyjnych, zarząd Stalproduktu zamierza kontynuować przyjętą politykę regularnej wypłaty dywidendy, która zakłada przeznaczanie na ten cel od 15 do 25% jednostkowego zysku netto” – czytamy w komunikacie.

Strategia zawiera m.in. poprawę efektywności energetycznej, dekarbonizację produkcji oraz zmianę struktury produkcji i poprawę parametrów blach. Łączne nakłady na związane z tym projekty wyniosą do 1 mld zł w okresie do 2030 r., z udziałem obszarów przetwórstwa stali i produkcji cynku po ok. 50%.

Ponadto założenia zawierają nowy obszar działalności grupy: projekt budowy budynków komercyjnych, tj. biurowca oraz lokali na wynajem w formule PRS przy ul. Wadowickiej/Tischnera w Krakowie pn. Tischnera Green Town. Łączny koszt budowy I etapu wynosi do 1 mld zł; łączne roczne przychody z I etapu: minimum 125 mln zł.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 4,67 mld zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews