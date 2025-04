Trakcja przyjęła „Strategię rozwoju na lata 2025-2030”, która zakłada m.in. uzyskanie ponad 4 mld zł skonsolidowanych przychodów oraz rentowności EBITDA na poziomie 7,1% w 2030 r., podała spółka.

„Grupa kapitałowa wchodzi w najbliższe lata z korzystnymi perspektywami rozwoju, które wynikają z planowanych, wieloletnich inwestycji w infrastrukturę transportową. W najbliższych latach rynek budownictwa kolejowego w Polsce będzie intensywnie wspierany przez szereg programów inwestycyjnych, wśród których kluczowe są Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku, Program Wieloletni Centralnego Portu Komunikacyjnego na lata 2024-2032 oraz program utrzymaniowy na kolei do 2028 roku. Kluczowymi programami napędzającymi budownictwo drogowe będą Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r., Program budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 oraz Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 r. Dla rozwoju rynku energetyki przesyłowej najważniejsze będą nakłady inwestycyjne przewidziane w projekcie 'Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2043′ opracowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne” – czytamy w komunikacie.

Jako cele strategiczne do osiągnięcia w roku 2030 Strategia zakłada:

1. w ramach Grupy Trakcja uzyskanie:

– ponad 4 mld zł przychodów,

– rentowności zysku ze sprzedaży na poziomie 5,8% oraz rentowności EBITDA na poziomie 7,1%,

2. w ramach Trakcji SA uzyskanie:

– wzrostu sprzedaży do poziomu 2,8 mld zł poprzez:

wzrost rocznych przychodów do 1,7 mld zł w rynku kolejowym,

wzrost rocznych przychodów do 0,8 mld zł w rynku drogowym,

wzrost rocznych przychodów do 0,3 mld zł w rynku sieci energetycznych,

– rentowności zysku ze sprzedaży powyżej 7%,

– redukcji kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży do poziomu poniżej 2,5% przychodów ze sprzedaży (mierzone na koniec każdego roku obrotowego), wymieniono.

„W perspektywie do 2030 roku Strategia zakłada stabilny wzrost sprzedaży, oparty na utrzymaniu czołowej pozycji Trakcja SA na rynku kolejowym w Polsce oraz znaczące – 2,5-krotne – zwiększenie przychodów spółki w tym segmencie w porównaniu do roku 2024. Równolegle planowane jest wzmocnienie obecności na rynku drogowym, z ambitnym celem dynamicznego wzrostu udziału w tym segmencie, a także rozwój działalności w sektorze sieci energetycznych, w oparciu o synergię ze spółką zależną AB Kauno Tiltai” – czytamy dalej.

Kluczowym elementem strategii pozostaje także wzrost rentowności spółki, który ma zostać osiągnięty poprzez istotne zwiększenie marży z działalności operacyjnej oraz systematyczną redukcję relacji poziomu kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży do realizowanych przychodów ze sprzedaży, podano również.

Ponadto w obszarze zarządzania płynnością finansową strategia zakłada ograniczenie nakładów na kapitał obrotowy netto, sprzedaż aktywów nieoperacyjnych grupy oraz sukcesywne zwiększanie dostępnych limitów gwarancji bankowych – do poziomu umożliwiającego bezpieczną i skuteczną realizację kontraktów wymagających zabezpieczenia zwrotu zaliczek.

Strategia zakłada również zmiany w sposobie organizacji działalności operacyjnej, ukierunkowane na poprawę rentowności oraz optymalne wykorzystanie zasobów, zakończono w informacji.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Należy do PKP PLK. W 2024 r. miała 2,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews