Studenac Group, która planuje IPO i debiut na giełdach w Warszawie i Zagrzebiu, stawia na dalszy rozwój w Chorwacji i Słowenii oraz ekspansję międzynarodową, a celem jest osiągnięcie 3 400 sklepów do końca 2028 roku organicznie i dzięki przejęciom, podała spółka. Studenac Group prognozuje też wzrost przychodów o ok. 30% r/r w ujęciu pro forma w 2024 roku oraz skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 25-30% w perspektywie średnioterminowej.

Studenac jest w trakcie transformacji i centralizacji swoich struktur logistycznych w celu wsparcia wzrostu sprzedaży i poprawy rentowności. Spółka planuje podwoić udział scentralizowanych dostaw z 33% w 2023 roku do 65% w 2028 roku, zwiększając wydajność i rentowność, w tym poprzez możliwość negocjowania lepszych warunków z dostawcami, podano.

„Zamierzamy kontynuować nasz rozwój zarówno organicznie, poprzez otwarcia nowych sklepów, jak i przejmując innych graczy w Chorwacji i Słowenii. Naszym celem jest rozbudowanie naszej sieci do 3400 sklepów do końca 2028 roku. Wpływy z emisji nowych akcji zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie tego dynamicznego rozwoju i wzmocnienie profilu finansowego spółki. Celem zarządu jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży Grupy o około 30% (w ujęciu pro forma) w 2024 roku w porównaniu z 2023 rokiem, przy skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu (CAGR) na poziomie 25-30% w średnim terminie” – powiedział prezes Studenac Michał Seńczuk, cytowany w komunikacie.

Studenac zamierza kontynuować rozwój organiczny poprzez otwieranie nowych sklepów w Chorwacji i Słowenii. W 2024 roku spółka zamierza otworzyć łącznie około 140 sklepów. Zarząd oczekuje, że liczba nowo otwieranych sklepów będzie rosła z każdym rokiem. Firma doradztwa strategicznego OC&C szacuje, że w Chorwacji jest 3200 potencjalnych lokalizacji (tzw. „white space”) odpowiednich dla formatu Studenac, oraz dodatkowo 700 lokalizacji tego typu w Słowenii, podano.

„Studenac zamierza również kontynuować swoją sprawdzoną strategię konsolidacji rynku poprzez przejmowanie innych graczy. Rozdrobnienie chorwackiego rynku detalicznego czyni go atrakcyjnym dla konsolidatora, takiego jak Studenac, a rosnące znaczenie zakupów proximity w Chorwacji sprzyja modelowi biznesowemu Spółki. Studenac ma duże doświadczenie w przejmowaniu i skutecznej integracji innych sieci detalicznych w całym kraju” – czytamy dalej w materiale.

Spółka podkreśliła też, że dzięki cyfryzacji mocno zakorzenionej w DNA firmy, stała się ona jednym z najszybciej rosnących graczy w rozwijającym się chorwackim sektorze spożywczym. Od 2018 roku do 30 września 2024 roku Studenac otworzył 491 nowych sklepów oraz przejął 725 sklepów, dokonując akwizycji sieci: Istarski Supermarketi, Sonik, Bure, Pemo, Lonia, Strahinjčica, Špar Trgovina, LA-VOR i Decentia w Chorwacji oraz Kea w Słowenii.

Zarząd spółki jest przekonany, że nowe rozwiązania, takie jak zaawansowane narzędzia analityczne w obszarze zarządzania cenami i promocjami, zapewniają spółce przewagę konkurencyjną na lokalnym rynku. Studenac posiada oparty na danych proces zatwierdzania nowych lokalizacji, który wspierany jest przez zaawansowane narzędzie oceny lokalizacji. Narzędzie to przygotowuje automatyczne rekomendacje dotyczące oceny lokalizacji i wykorzystuje uczenie maszynowe do lepszej identyfikacji odpowiednich nowych lokalizacji. Narzędzie to znacznie przyspiesza i usprawnia uruchamianie nowych sklepów. Bardzo niewiele sklepów otwartych przez Studenac po 2018 roku zostało następnie zamkniętych, podkreślono także.

„Studenac zamierza nadal rozwijać swoją logistykę i łańcuch dostaw, aby zapewnić wysoką jakość świeżych produktów i ich dostępność na półkach, a także, by skrócić czas realizacji dostaw do sklepów. Zapewnienie wysokiej jakości świeżych produktów jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym realizację strategii Studenac zakładającej zwiększanie udziału produktów świeżych w asortymencie sprzedaży. Jest to ważne nie tylko dla poprawy marży, ale także jako czynnik napędzający wzrost sprzedaży LFL” – czytamy dalej w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży Studenac wzrosły z 309,5 mln euro w 2021 roku do 668,1 mln euro w 2023 roku, co oznacza skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 46,9%. W tym samym okresie skorygowana EBITDA wzrosła z 31,3 mln euro do 65,9 mln euro (CAGR na poziomie 45,1%). Przychody ze sprzedaży pro forma i skorygowana EBITDA pro forma za rok 2023 wyniosły odpowiednio 702 mln euro i 70,7 mln euro. Wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu LFL wyniósł 5,6% w 2021 roku, 18,0% w 2022 roku i 16,3% w 2023 roku, podano też w materiale.

W pierwszych ośmiu miesiącach 2024 roku Studenac osiągnął skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 556,5 mln euro, co oznacza wzrost o 19,7% r/r, przy wzroście LFL o 13,1%. W tym samym okresie skorygowana EBITDA wzrosła do 66,9 mln euro (+22,3% r/r). Przychody ze sprzedaży pro forma i skorygowana EBITDA pro forma za pierwsze osiem miesięcy 2024 roku wyniosły odpowiednio 608,8 mln euro i 72,1 mln euro, podano dalej.

Według firmy doradztwa strategicznego OC&C, udział sieci Studenac w chorwackim rynku w 2023 roku wyniósł 6,6% pod względem przychodów, co stanowi wzrost o 4,1 pkt proc. w porównaniu z 2018 rokiem. Studenac prowadzi sklepy o średniej powierzchni sprzedaży 111 m2 w formacie proximity, co oznacza, że jego placówki są strategicznie zlokalizowane blisko konsumentów i dostosowane do specyficznych potrzeb społeczności i warunków lokalnych (np. zwyczajów dotyczących korzystania ze środków transportu, turystyki).

Studenac Group zamierza przeprowadzić pierwszą publiczną ofertę akcji (IPO), która ma ma obejmować emisję nowych i sprzedaż istniejących oraz zadebiutować na giełdach w Warszawie i Zagrzebiu, podała spółka. Z emisji nowych akcji zamierza pozyskać ok. 80 mln euro brutto. Inwestorom detalicznym mogą zostać zaoferowane istniejące akcje stanowiące do ok. 10% akcji oferty. Pieniądze z emisji akcji zostaną przeznaczone na finansowanie dalszego dynamicznego rozwoju działalności, w tym na przejęcia oraz organiczny rozwój sieci sklepów, a także na zmniejszenie dźwigni finansowej mierzonej wskaźnikiem skorygowany dług netto/EBITDA.

Studenac to chorwacka sieć sklepów spożywczych, założona w 1991 roku w Omiš. Na koniec września 2024 roku Studenac posiadał w sumie 1 404 sklepy, w tym 1 372 placówki w Chorwacji oraz 32 sklepy w Słowenii, po wejściu na ten rynek w 2024 roku poprzez przejęcie sieci Kea. Od 2018 roku Studenac należy do funduszu PEF VIII zarządzanego przez Enterprise Investors, jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. W momencie akwizycji przez PEF VIII, sieć Studenac obejmowała 385 sklepów.

Źródło: ISBnews