Współpraca Ailleron z Pekao SA nie należy do najpomyślniejszych. Choć ten kontrakt to zaledwie 1% przychodów spółki, a brak jego pełnej realizacji nie zachwiewa filarami biznesu, to jednak Ailleron będzie walczył o wszystkie swoje prawa.

Nie jest to strata memoriałowa. Jest to strata bardzo konkretna, wynikająca z zespołu, który od 100 do 50 osób, w zależności od etapu realizacji, przez ten cały czas pracował. Każdy grosz związany z ich wynagrodzeniem był bardzo starannie odnotowywany, w związku z czym są to bardzo znaczące pieniądze. Szacunkowo dopłaciliśmy powyżej kontraktowych należności blisko 25 mln zł do ogromnego banku, z ponadmiliardowym z tego, co wiemy budżetem informatycznym mówi Rafał Styczeń, Prezes Zarządu, Ailleron SA

