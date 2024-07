Suez podpisał umowę przejęcia 51% udziałów spółki ARA Cursus, która rozwija 9 projektów biogazowni w Polsce, docelowo o mocy 1 MW każdy, podała spółka. Jednocześnie 24,5% udziałów w ARA Curcus przejął fundusz Eiffel Gaz Vert, a dotychczasowy akcjonariusz większościowy – Bourgogne – zachował pakiet 24,5% udziałów.

ARA Cursus posiada portfolio 9 projektów biogazowni rolniczych, z których jedna już działa, a docelowo wszystkie mają mieć moc po ok. 1 MW. Budowa kolejnych biogazowni ma się rozpocząć jeszcze w 2024 r.

„Suez, razem z Eiffel, partnerami finansowymi i Bourgogne planują zainwestować prawie 70 mln euro w budowę pierwszej grupy biogazowni i rozwój dodatkowych zakładów produkujących biometan” – czytamy w komunikacie.

Produkcja biogazu w Polsce ma osiągnąć 30 TWh do 2030 r.

„Zakup pakietu kontrolnego w ARA to nowy krok naprzód w rozwoju Suez w Polsce, zgodny z naszą strategią zwiększania udziałów naszych biznesów międzynarodowych do 2027 roku. Wzmacnia to sieć zakładów biogazu i biometanu, którymi Suez już zarządza we Francji, Wielkiej Brytanii i Czechach. Wspólnie z naszymi partnerami jesteśmy zdeterminowani by umożliwiać klientom w Polsce przyspieszenie transformacji ekologicznej poprzez zwiększanie wykorzystania odpadów i lokalną produkcję energii odnawialnej” – powiedział wiceprezes wykonawczy Suez ds. recyklingu i odzysku Yves Rannou, cytowany w materiale.

Suez dostarcza klientom w 40 krajach rozwiązania dotyczące gospodarki wodnej i odpadowej. Grupa wyprodukowała 7,7 TWh energii z odpadów i wody odpadowej oraz miała 8,9 mld euro przychodów w 2023 r.

Źródło: ISBnews