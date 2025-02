Światłowód Inwestycje odnotowało 104 mln zł zysku EBITDA w 2024 r., co było wynikiem ponad 2 razy wyższym niż w 2023 r., podała spółka. Liczba aktywnych klientów (subskrybentów) w sieci spółki zwiększyła się o 215 tys. w ub.r. i przekroczyła 605 tys. na 31 grudnia 2024 r.

„Przychody spółki osiągnęły w 2024 r. 297 mln zł, co stanowi 45% wzrost w porównaniu do poprzedniego roku. EBITDA wygenerowana 2024 r. wyniosła 104 mln zł i była ponad 2 razy wyższa niż w 2023 r.” – czytamy w komunikacie.

W ciągu ostatniego roku spółka zwiększyła zasięg swojej sieci o ponad 400 tys. gospodarstw domowych, dzięki czemu w zasięgu S-I na koniec roku znalazło się 2,1 mln gospodarstw domowych. Liczba aktywnych klientów (subskrybentów) w sieci Światłowód Inwestycje zwiększyła się o 215 tys. w 2024 r. i przekroczyła 605 tys. na 31 grudnia 2024 r. Oznacza to saturację (nasycenie, ang. take-up) na poziomie 29%, podano w materiale.

„Światłowód Inwestycje z powodzeniem zrealizował 4-letni plan rozwojowy przewidziany na lata 2021-24 inwestując w tym czasie 3 mld zł w infrastrukturę światłowodową FTTH i budowę przyłączy klienckich. Program inwestycyjny współfinansowany jest przez konsorcjum banków – jest to tzw. 'zielone finansowanie’, pierwszy kredyt typu LMA Green Loan na polskim rynku hurtowym FTTH. Łączna długość światłowodów S-I to już ponad 50 tys. km, to o 1/4 więcej niż wynosi długość równika” – czytamy dalej.

Odsetek użytkowników w sieci Światłowód Inwestycje korzystających z prędkości 600 Mbps i 1 Gbps wzrósł o 10 pkt proc. r/r do prawie 50%.

„Niezawodność naszych usług w 2024 r. wyniosła 99,97% rocznej dostępności usługi, tj. ciągłego czasu działania usługi, a skuteczność, czyli realizacja zamówionych wstępnie podłączeń wyniosła ponad 92%” – powiedziała dyrektorka operacyjna i członkini zarządu Magdalena Russyan, cytowana w komunikacie.

Światłowód Inwestycje to największy, otwarty i niezależny operator infrastruktury światłowodowej w Polsce, który oferuje dostęp do internetu wyłącznie w technologii FTTH (Fiber To The Home, z ang. światłowód do domu). Działa na rynku hurtowym, tzn. swoje usługi oferuje operatorom telekomunikacyjnym, którzy w oparciu o infrastrukturę S-I dostarczają użytkownikom internet i inne usługi oparte na dostępie do sieci szerokopasmowej.

Światłowód Inwestycje jest spółką typu joint venture założoną w 2021 r., w której udziałowcami posiadającymi po 50% udziałów są: Orange Polska oraz APG Asset Management – globalny fundusz inwestycyjny wywodzący się z Holandii i zarządzający aktywami funduszy emerytalnych.

Źródło: ISBnews