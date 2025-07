Środa, w przeddzień ostatniego dnia miesiąca jest bardzo pracowitym dniem dla inwestorów na całym rynku finansowym. Nie dość, że zbliża się kluczowy termin 1 sierpnia, kiedy w życie mają wejść cła wzajemne ze strony Stanów Zjednoczonych, to za nami publikacja wielu ważnych danych z amerykańskiej gospodarki, a przed nami decyzja Fed oraz wyniki ważnych technologicznych spółek z USA. Wobec tego, inwestorzy nie mogą narzekać na brak zdarzeń. Co pokazały dane i czego oczekiwać po dzisiejszej decyzji Fed oraz po wynikach Mety i Microsoftu?

PKB z USA pokazał wzrost na poziomie 3,0% w tempie annualizowanym za II kwartał tego roku. To bardzo mocne i solidne dane, biorąc pod uwagę spadek PKB w pierwszym kwartale tego roku. Z drugiej strony warto podkreślić, że dane za pierwszy i drugi kwartał są silnie związane z polityką handlową Donalda Trumpa. Groźba ceł w I kwartale doprowadziła do gigantycznego skoku importu oraz budowania zapasów. W II kwartale mamy odwrotność tego ruchu – ograniczenie importu i spadek zapasów. Eksport netto przyniósł aż 5 punktów procentowych kontrybucji do wzrostu. Z drugiej strony sam eksport w ujęciu rocznym wypadł jednak niżej. Niemniej pozytywny wzrost wynikał po prostu z ograniczenia importu rzędu ponad 30% w ujęciu rocznym. Choć dane te są przedstawione jako sukces, to jednak sama struktura zbudowana przede wszystkim na zaburzeniach związanych z handlem, nie zwiastuje niczego dobrego w przyszłości. Niemniej na ten moment można stwierdzić, że mogło być zdecydowanie gorzej. Oprócz danych o PKB poznaliśmy odczyt zmiany zatrudnienia wg ADP. Zmiana zatrudnienia wg prywatnej instytucji wyniosła 104 tys., wobec oczekiwań wzrostu na poziomie 77 tys. Jest to i tak poprawa w stosunku do spadku wg poprzedniego odczytu, choć należy pamiętać, że rządowy raport NFP za poprzedni miesiąc pokazał wzrost. Dane NFP poznamy w najbliższy piątek. Dzisiejszy zestaw danych doprowadził do dalszego umocnienia dolara i wsparł minimalnie indeksy z Wall Street, które oscylują blisko historycznego szczytu.

Dzisiejsze dane mogą być ważne w kontekście decyzji Fed, choć ich szum niekoniecznie może dać odpowiedzi decydentom monetarnym. Oczekiwania przed dzisiejszą decyzją są jasne: Fed ma utrzymać stopy procentowe bez zmian, ale ewentualna komunikacja dotycząca obniżki we wrześniu może być kluczowa dla rynku. Po pierwsze może powstrzymać szarżę dolara i doprowadzić do ożywienia indeksów na nowe historyczne szczyty. Dodatkowo warto przyjrzeć się samemu oświadczeniu. Potencjalnie powinniśmy oczekiwać braku pełnego konsensusu, gdyż za obniżką może zagłosować dzisiaj Waller oraz Bowman, co teoretycznie może zwiększyć niepewność wśród inwestorów.

Ostatnim punktem dzisiejszego kalendarza są wyniki gigantów technologicznych z Wall Street. Po sesji wyniki zaprezentuje Meta oraz Microsoft. Obie spółki mają zaprezentować solidne wyniki. W przypadku pierwszej, giganta z sektora social media uwaga będzie skupiona na wydatkach na inwestycje, wzrostu segmentu reklam z coraz większej ilości aplikacji oraz dalszym krokom w mocno spadkowym segmencie Reality Labs. Microsoft ma zaprezentować najwyższe kwartalne przychody w historii. Oczywiście inwestorzy będą patrzeć przede wszystkim na wyniki sprzedażowe chmury czy dalszą adopcję AI i znaczenie w kontekście całych wyników spółki.

Źródło: XTB / Michał Stajniak