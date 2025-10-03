Sygnity zawarło z Comarchem przedwstępną warunkową umowę nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Comarch HIS, podało Sygnity. Strony ustaliły łączną cenę udziałów na ok. 28 mln zł podlegających korektom. Oprogramowanie HIS to system informatyczny przeznaczony do kompleksowego zarządzania placówkami medycznymi, takimi jak szpitale i przychodnie.

„W umowie przedwstępnej strony uzgodniły szczegółowe warunki zawarcia umowy przyrzeczonej, na podstawie której Sygnity nabędzie udziały w nabywanej spółce. Przed zawarciem umowy przyrzeczonej sprzedający zobowiązał się dokonać podziału przez wyodrębnienie poprzez przeniesienie do nabywanej spółki części swojego majątku związanego w głównej mierze ze sprzedażą oprogramowania typu HIS (Hospital Information System), w zamian za udziały nabywanej spółki […]. Oprogramowanie HIS to system informatyczny przeznaczony do kompleksowego zarządzania placówkami medycznymi, takimi jak szpitale i przychodnie” – czytamy w komunikacie.

W przypadku spełnienia warunków zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpić ma nie później niż do 31 marca 2026 roku.

W osobnym komunikacie Comarch podał, że sprzedaż segmentu HIS jest rezultatem przeglądu opcji strategicznych, który w styczniu 2025 r. zarząd spółki zapowiedział dla sektorów Administracji Publicznej i e-Zdrowie. Celem tego procesu jest globalny rozwój działalności Comarch.

„Finalizacja tej transakcji będzie strategicznym krokiem, który z jednej strony stanowi potwierdzenie wartości i innowacyjności naszych rozwiązań HIS, a z drugiej otwiera nowy, ekscytujący rozdział dla naszego zespołu i produktów w strukturach Sygnity. Jestem przekonany, że to połączenie umożliwi jeszcze szybszy rozwój i maksymalizację potencjału rynkowego sektora e-Zdrowie, zapewniając naszym klientom ciągłość, stabilność i dostęp do najnowocześniejszych technologii” – powiedział dyrektor sektora e-Zdrowie w Comarch Marcin Romanowski, cytowany w materiale.

Sygnity to notowany na GPW producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Był notowany na GPW w latach 1999-2025.

Źródło: ISBnews