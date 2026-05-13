Sygnity odnotowało 18,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 10,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 22,28 mln zł wobec 12,52 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 26,8 mln zł wobec 15,75 mln zł rok wcześniej, zaś skorygowana EBITDA wyniosła 25,56 mln zł wobec 14,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 101,99 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 72,52 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 15,07 mln zł wobec 9,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Sygnity to notowany na GPW producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

