Sygnity odnotowało 49,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto w roku obrotowym 2022/2023 (październik 2022 – grudzień 2023) wobec 37,63 mln zł zysku w analogicznym 15-miesięcznym okresie rok wcześniej (październik 2021 – grudzień 2022), podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 53,02 mln zł wobec 39,29 mln zł zysku w analogicznym okresie. Zysk EBITDA wyniósł 65,25 mln zł wobec 52,41 mln zł zysku w tym ujęciu wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 291,2 mln zł w 2022/2023 r. wobec 273,48 mln zł w analogicznym okresie.

„Poniżej prezentujemy skrócone omówienie kluczowych rezultatów osiągniętych przez grupę w roku obrotowym 2022/2023 w odniesieniu do poprzedniego roku obrotowego 2021/2022 oraz do porównywalnego okresu 15 miesięcy kalendarzowych (od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku):

1. Grupa wygenerowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 291,2 mln zł , co stanowi wzrost o około 38% w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (211,6 mln zł) oraz wzrost o 6% w stosunku do porównywalnego okresu 15 m-cy kalendarzowych.

2. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 53 mln zł , co stanowi wzrost o 108% w stosunku do wartości dla poprzedniego roku (25,4 mln zł) oraz wzrost o 35% dla porównywalnego okresu 15 m-cy kalendarzowych.

3. Zysk netto w omawianym okresie wyniósł 49,9 mln zł , w porównaniu do 27 mln zł w roku przednim oraz do 37,6 mln zł w porównywalnym okresie 15 m-cy kalendarzowych, co stanowi wzrost odpowiednio o 85% i 33%” – czytamy w raporcie.

W roku obrotowym 2022/2023 grupa terminowo realizowała swoje zobowiązania finansowe, których główną część stanowiły wyemitowane obligacje, które w drugiej części roku zostały zrefinansowane kredytem bankowym. Na dzień 31 grudnia 2023 roku grupa wykazywała dodatnią pozycję środków pieniężnych netto w wysokości 78,8 mln zł (wolne środki pieniężne pomniejszone o zadłużenie finansowe, z wyłączeniem zobowiązań czynszowych wynajmowanych lokalizacji oraz najmu długoterminowego samochodów) wobec -2,6 mln zł na koniec roku obrotowego zakończonego 30 września 2022 roku. Saldo środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło 102,9 mln zł, podano także.

„Rok ten był pierwszym pełnym rokiem obrachunkowym grupy po pozyskaniu przez spółkę strategicznego inwestora i dołączeniu do grupy kapitałowej Topicus.com Inc., przez co obfitował w wiele wyzwań oraz zmian wewnątrz grupy kapitałowej. W minionym roku obrotowym grupa koncentrowała się przede wszystkim na ustabilizowaniu poziomu przychodów, optymalizacji kosztów oraz efektywnej reinwestycji wolnych środków pieniężnych. W kontekście przychodów grupa skupiała się na utrzymywaniu oraz rozwijaniu, w porozumieniu z klientami, własnych rozwiązaniach produktowych. Tym samym podjęte zostały decyzje o zakończeniu działalności i wyjściu z obszarów, które były nierentowne, z punktu widzenia grupy nie były strategiczne i zdaniem zarządu nie wykazywały szansy na szybką i trwałą poprawę wyników. Drugim obszarem uwagi zespołu zarządzającego była kontrola i optymalizacja kosztów. Było to o tyle istotne, jako że utrzymująca się w okresie sprawozdawczym dwucyfrowa inflacja przekładała się bezpośrednio na presję płacową. Ta z kolei, gdyby pozostała niezaadresowana, mogłaby prowadzić do utraty kluczowych pracowników spółki oraz erozji marży. W tym okresie grupa przeprowadziła szereg działań mających na celu poprawę produktywności wszystkich zespołów realizacyjnych. Trzecim, kluczowym obszarem koncentracji grupy kapitałowej w minionym roku obrotowym była reinwestycji nadwyżek finansowych w nabywanie udziałów w produktowych spółkach informatycznych, zgodnie z zapowiedziami o poszukiwaniu atrakcyjnych celów akwizycyjnych. W roku obrotowym spółka złożyła 21 niewiążących ofert zakupu, w efekcie których, po dniu bilansowym, dokonane zostały dwie akwizycje o łącznej maksymalnej wartości wynoszącej około 54,1 mln zł” – napisał zarząd w liście załączonym do raportu rocznego.

„W kolejnych okresach grupa zamierza kontynuować obrany kierunek organicznego wzrostu przychodów oraz kontroli kosztów i dalszej poprawy marży operacyjnej. Nadwyżki wolnych środków pieniężnych będą w dalszym ciągu przeznaczane na spełniające kryteria grupy inwestycje w małej i średniej wielkości spółki informatyczne posiadające własne produkty oraz ugruntowaną pozycję w swoich niszach sektorowych” – dodali członkowie zarządu.

Sygnity to notowany na GPW producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

Źródło: ISBnews