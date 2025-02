Sygnity miało wstępnie 60,4 mln zł zysku netto, 81,7 mln zł EBITDA w 2024Sygnity miało ok. 60,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2024 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. EBITDA sięgnęła ok. 81,7 mln zł, a przychody ok. 293,1 mln zł.

Sygnity to notowany na GPW producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

Źródło: ISBnews