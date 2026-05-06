Zarząd Sygnity zarekomendował podział zysku netto za 2025 r. w kwocie 90,69 mln zł w następujący sposób: 80,69 mln zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy, zaliczek na poczet dywidendy, bądź cele inwestycyjne; 10 mln zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych, podała spółka.

„Rekomendacja zarządu w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku w spółce jest zgodna z przyjętą przez zarząd polityką dywidendową Sygnity SA, która przewiduje przede wszystkim, że spółka zamierza reinwestować wolne środki pieniężne w akcje i udziały spółek z sektora informatycznego oraz z uchwałą nr 23 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki oraz zezwolenia na nabycie w celu realizacji programu motywacyjnego ustanowionego uchwałą nr 22 […] w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego na lata 2024-2028” – czytamy w komunikacie.

Sygnity to notowany na GPW producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

