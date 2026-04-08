Debiut Syn2bio na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nastąpi w środę, 15 kwietnia, wynika z zaproszenia przesłanego przez spółkę.

W marcu akcjonariusze Synektika jednomyślnie zatwierdzili podział spółki, w wyniku którego do Syn2bio trafi działalność związana z badaniami nad kardioznacznikiem i przyszłą komercjalizacją tego radiofarmaceutyku do diagnostyki chorób serca.

Wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Syn2bio. Został on przygotowany w związku z emisją akcji podziałowych, które zostaną przydzielone akcjonariuszom Synektika w drodze oferty publicznej. Przydział nastąpi w stosunku 1 do 1. Oznacza to, że za każdą 1 akcję Synektika posiadaną w tzw. dniu referencyjnym inwestor otrzyma 1 akcję Syn2bio.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

