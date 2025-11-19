Synektik spodziewa się zakończenia procesu akceptacji prospektu emisyjnego spółki Syn2bio w I kw. przyszłego roku, a jej całkowitego wydzielenia na początku II kwartału, poinformował wiceprezes Dariusz Korecki.

Grupa Synektik jest w trakcie procesu podziału, w ramach której działalność badawczo-rozwojowa Grupy w obszarze badań nad nowymi, innowacyjnymi radiofarmaceutykami, wraz z projektem kardioznacznika, ma zostać wydzielona do oddzielnej, giełdowej spółki – Syn2bio. W listopadzie br. do Komisji Nadzoru Finansowego złożono prospekt, przygotowany w związku z planowaną emisją akcji podziałowych Syn2bio, które zostaną przydzielone akcjonariuszom Synektika. Obie firmy będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Intencją zarządu jest, aby podział został sfinalizowany w I półroczu 2026 roku.

„Projekt prospektu przygotowany na potrzeby podziału Synektik i upublicznienia Syn2bio złożyliśmy w listopadzie do KNF. Spodziewamy się zakończenia procesu w okresie luty-marzec, jeśli będzie wszystko przebiegało w sposób standardowy, co oznaczałoby, że całkowite wydzielenie Syn2bio to początek kolejnego kwartału kalendarzowego” – powiedział Korecki podczas wideokonferencji.

„Na tym etapie Syn2bio będzie zajmował się tylko kardioznacznikiem, a jest to projekt, na który wydaliśmy ponad 100 mln zł, jednak nie jest to spółka jednego projektu. Mamy też inne projekty, ale na razie są w fazie rozważań i badań naukowych” – dodał, pytany czy spółka Syn2bio będzie zajmowała się tylko badaniami nad kardioznacznikiem.

Synektik to dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny, w tym innowacyjnych urządzeń medycznych i rozwiązań informatycznych, oraz wiodący polski producent radiofarmaceutyków. W wyniku planowanego podziału do spółki Syn2bio wydzielona zostanie część działalności centrum badawczo-rozwojowego związana z badaniami nad nowymi cząsteczkami farmaceutycznymi, w szczególności badaniami nad kardioznacznikiem, tj. innowacyjnym radiofarmaceutykiem przeznaczonym do badania perfuzji mięśnia sercowego i diagnostyki choroby wieńcowej, podano wcześniej.

Syn2bio będzie kontynuować badania kliniczne, a następnie zajmie się komercjalizacją kardioznacznika. Głównym źródłem przyszłych przychodów tej spółki będą tzw. umowy partneringowe, czyli np. licencje na produkcję kardioznacznika udzielone podmiotom trzecim, m.in. w Europie Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych, lub własna produkcja tego radiofarmaceutyku przez Syn2bio. W opinii spółki największy potencjał związany z przyszłą komercjalizacją kardioznacznika jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie co roku wykonuje się około 7 mln badań perfuzji mięśnia sercowego. Drugim rynkiem z największym potencjałem jest rynek europejski.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

Źródło: ISBnews