Synektik odnotował 16,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2023/2024 r. (kwiecień – czerwiec 2024) wobec 13,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 20,67 mln zł wobec 17,04 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 24,61 mln zł wobec 20,85 mln zł zysku rok wcześniej, zaś znormalizowana EBITDA wyniosła odpowiednio 32,38 mln zł wobec 24,9 mln zł.



Skonsolidowane przychody razem sięgnęły 123,98 mln zł w III kw. r.obr. 2023/2024 wobec 101,71 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023/2024 r. (październik 2023 – czerwiec 2024) spółka miała 63,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 36,63 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach razem w wysokości 482,98 mln zł w porównaniu z 311,18 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 94,52 mln zł wobec 55,73 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, zaś znormalizowana EBITDA wyniosła odpowiednio 111,04 mln zł wobec 65,58 mln zł.

Spółka wskazała, że przychody segmentu dostaw sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług serwisowych i pomiarowych wzrosły w III kw. 2023/2024 o 21%, do 114,2 mln zł, podczas gdy znormalizowana EBITDA segmentu zwiększyła się o 28% do 31,7 mln zł. narastająco w okresie 9 miesięcy przychody segmentu wyniosły 450,6 mln zł (58% wzrost r/r), a znormalizowana EBITDA zwiększyła się o 67% do 108,3 mln zł.

Segment radiofarmaceutyków zakończył miniony kwartał z 21% wzrost sprzedaży, do 9,8 mln zł (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych). EBITDA segmentu zwiększyła się o 9%, do 3,4 mln zł. Narastająco w okresie I-III kw. przychody segmentu wzrosły o 22% r/r do 32,3 mln zł, EBITDA zwiększyła się o 52% do blisko 12 mln zł, a rentowność EBITDA wzrosła do poziomu 37%.

Na wzrost przychodów i zysków Grupy złożyły się zarówno wyższe przychody z realizacji jednorazowych kontraktów na dostawy sprzętu medycznego oraz asortymentu radiofarmaceutycznego, jak i systematycznie rosnące powtarzalne przychody obu segmentów, związane z dostawą produktów i usług w ramach umów długoterminowych. Powtarzalne przychody Grupy wzrosły w III kw. o 54% do 56 mln zł, zaś za ostatnie 4 kwartały wyniosły ponad 200 mln zł, wobec 125,6 mln zł przed rokiem i 63,1 mln zł przed dwoma laty, podano.

Spółka zaznaczyła, że za istotną część powtarzalnych przychodów Grupy odpowiada sprzedaż instrumentów i akcesoriów oraz usług do urządzeń terapeutycznych użytkowanych w Polsce oraz w Czechach i na Słowacji, której wzrost stymulowany jest przez dynamiczny rozwój chirurgii robotycznej w ww. krajach. W minionym kwartale w Polsce zrealizowano 3,3 tys. zabiegów chirurgicznych w asyście da Vinci (wzrost o 106% rdr.), a w Czechach i na Słowacji w tym okresie wykonano ich blisko 2,7 tys., o blisko 40% więcej niż rok wcześniej.

„Za nami kolejny równie pracowity co biznesowo udany kwartał, zakończony dynamicznym wzrostem skali biznesu Grupy. Równolegle realizujemy plany popularyzacji już oferowanych klientom produktów, jak i inwestujemy w poszerzenie oferty o nowe, innowacyjne rozwiązania. Jestem przekonany, że kolejne kwartały w naszym wykonaniu również dostarczą Akcjonariuszom Synektik SA wielu powodów do inwestycyjnej satysfakcji. Mamy potencjał, by konsekwentnie zwiększać dochody Grupy, pozostając w nurcie rewolucji technologicznej opieki zdrowotnej w Europie Środkowej” – powiedział założyciel i prezes Synektik Cezary Kozanecki, cytowany w komunikacie.

Jednym z kluczowych obszarów ekspansji biznesowej Grupy w kolejnych latach pozostanie komercjalizacja zaawansowanego sprzętu terapeutycznego, z systemami robotycznymi na czele. W minionym kwartale Grupa zawarła umowę o współpracy z Medical Microinstruments, producentem innowacyjnych systemów robotycznych do mikrochirurgii, stając się wyłącznym dystrybutorem systemów robotycznych do mikrochirurgii i supermikrochirurgii Symani w Polsce, Czechach, Słowacji, Litwie, Łotwie i Estonii. Z kolei przed tygodniem Grupa Synektik oraz koncern Intuitive zawarły aneks do umowy dystrybucyjnej, na mocy którego Grupa pozostanie wyłącznym dystrybutorem systemów da Vinci w Polsce, Czechach i na Słowacji co najmniej do końca 2029 r.

„Biznesowo odważnie stawiamy na promowanie technologicznego postępu w medycynie w krajach regionu. Rozwijamy oraz pozyskujemy do sprzedaży produkty wysokich technologii, o wysokiej skuteczności terapeutycznej i diagnostycznej, równocześnie korzystnie wpływające na całościowy koszt leczenia pacjenta. Robotyka chirurgiczna oraz szerzej – medyczna, będzie w naszej ocenie jednym z filarów postępu w opiece zdrowotnej w kolejnych latach. Wieloletnie porozumienia z producentami czołowych rozwiązań z tego obszaru pozwalają nam na realizację długofalowej strategii rozwoju na tym polu, wzmacniania świadomości klientów oraz pacjentów – w zakresie przewag rozwiązań jakie oferujemy” – dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. r.obr. 2023/2024 wyniósł 59,59 mln zł wobec 16,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

