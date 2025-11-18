Synektik odnotował 39,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w IV kw. roku obrotowego 2024/2025 (lipiec – wrzesień 2025) wobec 22,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 49,53 mln zł wobec 29,25 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA z działalności kontynuowanej sięgnął 54,6 mln zł wobec 33,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 199,24 mln zł w IV kw. 2025 r. wobec 141,14 mln zł rok wcześniej.

„Grupa Synektik wypracowała w IV kwartale 39,4 mln zł zysku netto (z wyłączeniem wyniku Centrum Badań nad Nowymi Cząsteczkami, przewidzianego do wydzielenia), o 72% więcej niż rok wcześniej. Całkowite dochody ogółem wyniosły 30,8 mln zł, wobec 18,9 mln zł rok wcześniej. W okresie 12 miesięcy 2024 r. zysk neto Grupy Synektik z działalności kontynuowanej wyniósł rekordowe 125,2 mln zł. Sprzedaż sprzętu medycznego, rozwiązań IT oraz usług serwisowych pozostaje główną siłą napędową Grupy. W IV kwartale przychody segmentu wyniosły 187,1 mln zł (+46% r/r), zaś EBITDA segmentu sięgnęła 60,1 mln zł. Segment radiofarmaceutyczny zamknął kwartał ze sprzedażą bliską ubiegłorocznej, osiągając 12,2 mln zł przychodów. W minionym okresie Grupa zwiększyła, o 37%, sprzedaż radiofarmaceutyków specjalnych, do rekordowych 3 mln zł, rekompensując m.in. niższą sprzedaż asortymentu uzupełniającego. EBITDA segmentu w IV kwartale 2024 r. fin. wyniosła 3,2 mln zł” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Tzw. recurring revenues Grupy, osiągane z tytułu dostaw zużywalnych materiałów i akcesoriów, świadczenia usług oraz sprzedaży radiofarmaceutyków, wzrosły w IV kwartale o 43%, do 92,4 mln zł. W skali całego 2024 roku finansowego wyniosły one blisko 347 mln zł, odpowiadając za 51% ogółu przychodów firmy, podano także.

„Mamy podstawy do zadowolenia zarówno z wyników minionego kwartału, jak i całego 2024 roku. Dynamicznie zwiększamy skalę przychodów, których coraz większa część ma charakter powtarzalny. Dzięki starannemu budowaniu portfolio produktów oraz dźwigni operacyjnej, której fundamentem jest dyscyplina kosztowa i efektywność organizacji, stworzyliśmy trwałe podstawy do dalszego rozwoju biznesu. Dzięki wytężonej pracy całego zespołu Grupy osiągnęliśmy pozycję czołowego dostawcy innowacyjnych rozwiązań dla medycyny, optymalnie spozycjonowanego dla bycia w awangardzie technologicznej transformacji systemów opieki zdrowotnej krajów regionu. Niezwykle udany miniony rok nie jest szczytem naszych ambicji oraz możliwości, czego postaramy się dowieść już w najbliższych kwartałach” – skomentował prezes Cezary Kozanecki, cytowany w materiale.

W IV kwartale 2024 r. fin. w Polsce, Czechach i na Słowacji wykonano 8,7 tys. zabiegów chirurgicznych w asyście systemów da Vinci (których Grupa Synektik jest w tych krajach wyłącznym dystrybutorem), o ok. 43% więcej niż rok wcześniej, a w ostatnich 12 miesiącach liczba zabiegów wyniosła ponad 32,3 tys. (52% wzrost r/r). W minionym roku finansowym Grupa sprzedała i zainstalowała w polskich, czeskich i słowackich szpitalach 27 systemów da Vinci (w tym 9 sztuk w ostatnim kwartale), a w nowy rok finansowy wkroczyła ze 113 systemami da Vinci będącymi pod jej opieką (m.in. serwisową), czytamy dalej.

W całym roku obrotowym spółka miała 125,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej wobec 98,54 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 681,3 mln zł w porównaniu z 624,12 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA z działalności kontynuowanej sięgnął 177,14 mln zł wobec 143,06 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„W 2025 rok wkroczyliśmy z rekordowymi 275 mln zł backlogu oraz tzw. aktywnych ofert. Te ostatnie, sięgające na koniec września blisko 200 mln zł, zostały już w istotnej części zamienione na zawarte umowy lub wygrane przetargi. Konsekwentna budowa rynkowej świadomości na temat kluczowych przewag oferowanych przez GK Synektik rozwiązań, przynosi efekty w postaci dużego popytu na produkty z naszej oferty” – powiedział wiceprezes Dariusz Korecki.

Nowy rok finansowy będzie przełomowym dla Grupy nie tylko w wymiarze biznesowym. Grupa Synektik jest w trakcie procesu podziału, w ramach której działalność badawczo-rozwojowa Grupy w obszarze badań nad nowymi, innowacyjnymi radiofarmaceutykami, wraz z projektem kardioznacznika, ma zostać wydzielona do oddzielnej, giełdowej spółki – Syn2bio SA. W listopadzie br. do Komisji Nadzoru Finansowego złożono prospekt, przygotowany w związku z planowaną emisją akcji podziałowych Syn2bio, które zostaną przydzielone akcjonariuszom Synektika, przypomniano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej w całym roku obrotowym wyniósł 115,6 mln zł wobec 93,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

Źródło: ISBnews