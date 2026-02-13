Synektik odnotował 34,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2025 (październik – grudzień 2025) wobec 33,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto z działalności kontynuowanej sięgnął 43,07 mln zł wobec 36,52 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 53,97 mln zł wobec 45,65 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 59,78 mln zł wobec 50,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 227,98 mln zł w I kw. r.obr. 2025 r. wobec 203,13 mln zł rok wcześniej.

„W I kwartale 2025 roku finansowego (październik-grudzień 2025) Grupa Synektik zwiększyła całkowite przychody o 12%, do 228 mln zł, zwiększając EBITDA z działalności kontynuowanej o 18%, do 59,8 mln zł. Motorem napędowym wzrostu Grupy są zarówno dynamicznie rosnące powtarzalne przychody obu segmentów, jak i wzrost sprzedaży sprzętu medycznego” – czytamy w komunikacie.

Zysk netto Grupy z działalności kontynuowanej (z wyłączeniem wyniku Centrum Badań nad Nowymi Cząsteczkami, przewidzianego do wydzielenia do spółki Syn2bio) w I kwartale br. roku finansowego wyniósł 43,1 mln zł, co oznacza wzrost o 18% rok do roku. Działalność Grupy przewidziana do wydzielenia zamknęła kwartał stratą netto w wysokości 8,1 mln zł, związaną z wydatkami na prace badawczo-rozwojowe, m.in. w ramach projektu kardioznacznika, podano również.

Segment sprzedaży zaawansowanych urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych już kolejny kwartał z rzędu odnotował dwucyfrowy wzrost przychodów oraz wyników. Sprzedaż sprzętu medycznego, rozwiązań IT oraz usług serwisowych wzrosła r/r o 12%, do 214,1 mln zł (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych), natomiast EBITDA segmentu zwiększyła się o jedną piątą, do 60,6 mln zł.

Segment radiofarmaceutyków wypracował w minionym kwartale 15-proc. wzrost sprzedaży, do 13,9 mln zł (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych), a EBITDA segmentu wzrosła r/r z 3,9 mln zł do 4,1 mln zł.

Powtarzalne przychody Grupy, osiągane z tytułu dostaw materiałów i akcesoriów zużywalnych, świadczenia usług oraz sprzedaży radiofarmaceutyków w ramach długoterminowych umów z klientami, wzrosły r/r o 32%, do 101,1 mln zł.

„Pierwszy kwartał nowego, 2025 roku finansowego w wykonaniu Grupy Synektik był biznesowo równie pracowity, co udany. Intensywne działania sprzedażowe w obszarze dostaw sprzętu oraz rozwiązań IT zaowocowały satysfakcjonującym poziomem pozyskanych zamówień, z których część zostanie zrealizowana w kolejnych kwartałach. Nasz sukces jest efektem wieloletniego, konsekwentnego budowania pozycji wiodącego dostawcy innowacyjnych rozwiązań dla medycyny. Intensywnie pracujemy nad poszerzeniem portfolio Grupy o kolejne przełomowe technologie oraz nad dotarciem z naszą ofertą do nowych klientów. Na mocy umowy zawartej kilka tygodni temu z firmą HistoSonics Grupa Synektik stała się jednym z pierwszych w Europie dystrybutorów systemu Edison – innowacyjnego rozwiązania w obszarze całkowicie nieinwazyjnej i wysoce skutecznej metody usuwania nowotworów tkanek miękkich, tzw. histotrypsji. Jeszcze w 2026 roku, w ramach nowego porozumienia z koncernem Intuitive, rozszerzymy działalność w obszarze dystrybucji systemów robotycznych da Vinci o Ukrainę. Niezmiennie wysoko oceniamy potencjał rozwoju Grupy w oparciu o pozycję jednego z liderów technologicznej transformacji systemów opieki zdrowotnej Europy Środkowej. Naszym celem – zarówno krótko-, jak i długoterminowym – jest przekuwanie tego potencjału we wzrost skali działalności Grupy” – powiedział prezes Cezary Kozanecki, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. r.obr. 2025 wyniósł 30,2 mln zł wobec 27,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

Źródło: ISBnews