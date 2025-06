Synektik odnotował 47,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2024 (październik 2024 – marzec 2025) wobec 46,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 71,06 mln zł wobec 69,76 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA z działalności kontynuowanej sięgnął 80,94 mln zł wobec 77,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 327,82 mln zł wobec 359 mln zł rok wcześniej.

Przychody Grupy wyniosły blisko 328 mln zł, z czego już blisko połowę stanowiły przychody o charakterze powtarzalnym, wskazano w komunikacie poświęconym wynikom.

„Segment dostaw sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług serwisowych i pomiarowych w I półroczu 2024 r. fin. osiągnął 304,3 mln zł przychodów. Powtarzalne przychody segmentu wzrosły r/r o 64% do 145,5 mln zł. EBITDA segmentu wzrosła rdr. o 8%, do 82,8 mln zł, a rentowność EBITDA zwiększyła się 4,4 pkt proc. do 27,2%” – czytamy w komunikacie.

„Przychody segmentu radiofarmaceutyków wzrosły r/r o 5% do 23,6 mln zł (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych). W minionym półroczu Grupa zwiększyła sprzedaż radiofarmaceutyków podstawowych o 9%, do rekordowych 12,6 mln zł, przy 16% wzroście sprzedaży radiofarmaceutyków specjalnych (do 4,8 mln zł). Segment zakończył pierwszą część roku z 7,7 mln zł EBITDA” – czytamy dalej.

W marcu br. Synektik podjął kierunkową decyzję o rozpoczęciu projektu podziału Grupy. W ramach tego procesu działalność badawczo-rozwojowa Grupy w obszarze badań nad nowymi, innowacyjnymi radiofarmaceutykami, realizowana przez Centrum Badań nad Nowymi Cząsteczkami, wraz z projektem kardioznacznika, ma zostać wydzielona do oddzielnej, giełdowej spółki. W związku z rozpoczęciem projektu podziału zmianie uległ sposób prezentowania wyników Grupy. W sprawozdaniu z całkowitych dochodów za I półrocze br. prezentowane są przychody i koszty z tzw. działalności kontynuowanej, tj. działalności, która pozostanie w Synektik SA. Wynik netto na działalności Centrum Badań nad Nowymi Cząsteczkami, który w I półroczu wyniósł -7,6 mln zł, jest prezentowany jako wynik na działalności wydzielanej, wskazano w informacji.

„2024 rok finansowy jest dla Grupy Synektik przełomowym, tak w obszarze korporacyjnym, jak i biznesowym. W pierwszej jego połowie rozpoczęliśmy działalność w krajach bałtyckich, wypłaciliśmy rekordową dywidendę w kwocie ponad 70 mln zł i rozpoczęliśmy prace nad podziałem Grupy. Równocześnie i konsekwentnie realizowaliśmy plan dynamicznego rozwoju biznesu, czego efektem są rekordowe wyniki finansowe” – skomentował założyciel i prezes Cezary Kozanecki, cytowany w komunikacie.

„Już dziś możemy założyć, że druga część roku będzie dla nas zarówno niezwykle pracowita jak i biznesowo udana, szczególnie w segmencie dostaw sprzętu medycznego i usług. Jesteśmy aktywnymi uczestnikami przyspieszającego procesu modernizacji polskiej ochrony zdrowia, związanego m.in. z wydatkowaniem środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W drugą połowę roku wkroczyliśmy z ponad 220 mln zł otwartych projektów sprzedaży sprzętu medycznego, a całkowity potencjał sprzedażowy Grupy na najbliższe kilkanaście miesięcy jest zdecydowanie, nawet kilkukrotnie wyższy – dodał.

Grupa Synektik jest producentem zaawansowanych produktów radiofarmaceutycznych oraz rozwiązań informatycznych, dostawcą usług serwisowo-pomiarowych oraz dystrybutorem innowacyjnych urządzeń medycznych, stosowanych w diagnostyce oraz terapii w dziedzinach radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

Źródło: ISBnews