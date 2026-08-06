Synektik odnotował 55,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2025/2026 (kwiecień – czerwiec br.) wobec 23,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto ogółem z działalności kontynuowanej sięgnął 55,08 mln zł wobec 30,54 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 66,13 mln zł wobec 36,44 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA z działalności kontynuowanej sięgnął 71,52 mln zł wobec 41,6 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 292,26 mln zł w III kw. r.obr. wobec 154,24 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. roku obrotowego (październik 2025 – czerwiec 2026) spółka miała 386,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 71,27 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 733,43 mln zł w porównaniu z 482,06 mln zł rok wcześniej. Zysk netto ogółem z działalności kontynuowanej sięgnął 137,95 mln zł wobec 85,71 mln zł. Zysk EBITDA z dz. kont. sięgnął 189,55 mln zł wobec 122,54 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Podsumowujemy kolejny równie pracowity co biznesowo owocny w naszym wykonaniu okres, zakończony osiągnięciem rekordowych wyników finansowych. Wypracowane w minionych 9 miesiącach wyniki sprzedażowe i operacyjne są nie tylko rekordowe, ale również wyższe od najlepszych do tej pory całorocznych rezultatów. Nie zwalniamy tempa, konsekwentnie pracujemy nad wzrostem wartości Spółki zarówno w krótkim, jak i dłuższym horyzoncie czasu. W ostatni kwartał roku wkroczyliśmy z łącznie ponad 200 mln zł backlog oraz aktywnych ofert na dostawy sprzętu, w kraju i zagranicą, które sukcesywnie przekuwamy w sprzedaż i realizację. Zgodnie ze strategią rozwoju inwestujemy w dywersyfikacje produktową i geograficzną naszej działalności, stanowiące filary długoterminowego rozwoju firmy. Już dziś ponad 20% przychodów Grupy generowanych jest ze sprzedaży zagranicą. Zakładamy, że konsekwentnie realizując plan rozwoju rynków Czech i Słowacji, kontynuując ekspansję w krajach bałtyckich oraz rozpoczynając działalność operacyjną na Ukrainie w kolejnych latach będziemy systematycznie zwiększać zarówno wartość eksportu, jak i udział sprzedaży zagranicznej w całkowitej sprzedaży Grupy” – powiedział prezes i założyciel Synektik Cezary Kozanecki, cytowany w komunikacie.

„Po wypłacie, w I połowie 2025 r. fin., dywidendy w rekordowej wysokości blisko 92 mln zł, na koniec trzeciego kwartału ponownie osiągnęliśmy nadwyżkę środków pieniężnych nad zobowiązaniami odsetkowymi, wynoszącą tym razem niemal 36 mln zł. W sposób przemyślany i konsekwentny inwestujemy w budowę rynków zbytu dla innowacyjnych produktów z oferty Grupy, rozwijamy własne rozwiązania m.in. w obszarze informatyki, równolegle poszukując nowych szans biznesowych, tak w obszarze wzrostu organicznego, jak i transakcji M&A. Mamy potencjał, organizacyjny, biznesowy i finansowy, by w kolejnych latach podążać w awangardzie rewolucji technologicznej opieki zdrowotnej w regionie Europy Środkowej, sukcesywnie zwiększając wartość Synektik” – dodał wiceprezes Grupy Dariusz Korecki.

Spółka podała, że segment sprzedaży zaawansowanych urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych Grupy ma za sobą kolejny niezwykle udany okres, stojący pod znakiem rekordowej sprzedaży sprzętu medycznego oraz powtarzalnych przychodów segmentu. Te ostatnie, osiągane z tytułu dostaw materiałów i akcesoriów zużywalnych oraz świadczenia usług, wzrosły w III kwartale o 26%, do 103,6 mln zł, a w ciągu 9 miesięcy br. fin. zwiększyły się o 28%, do 291 mln zł.

Z kolei przychody ze sprzedaży sprzętu medycznego w minionym kwartale wzrosły trzykrotnie, do 175,3 mln zł, a w okresie I-III kwartału br. fin. zwiększyły się o 86%, do 401,6 mln zł. Rekordowe sprzedaż kontraktowa oraz przychody powtarzalne przełożyły się na podwojenie całkowitych przychodów segmentu w trzecim kwartale, do 278,9 mln zł i wypracowanie 76,1 mln zł EBITDA (78% wzrostu r/r) w tym okresie, oraz o odpowiednio 56% i 57% wzrost przychodów (do 692,5 mln zł) i EBITDA (do 197,1 mln zł) w okresie 9 miesięcy 2025 r. fin.

Segment radiofarmaceutyków zakończył w III kwartał br. fin. z 13,4 mln zł przychodów (14,8 mln zł w analogicznym okresie), w okresie 9 miesięcy roku finansowego osiągając 7-proc. wzrost sprzedaży, do 40,9 mln zł. Sprzedaż produktów własnych – radiofarmaceutyków podstawowych i specjalnych, dostarczanych w ramach długoterminowych umów, systematycznie rośnie, wspierając wzrost powtarzalnych przychodów Grupy. EBITDA segmentu, wynosząca za III kwartał i okres 9 miesięcy odpowiednio 3,6 mln zł oraz 12,3 mln zł, była niższa od wyników osiągniętych przed rokiem, na co wpływ mają m.in. wyższe koszty logistyki produktów, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej w I-III kw. r.obr. wyniósł 139,73 mln zł wobec 85,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

Źródło: ISBnews