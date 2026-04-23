Synektik miał ok. 441 mln zł skonsolidowanych przychodów w I półroczu 2025/2026 roku finansowego (zakończonym 31 marca 2026 r.) wobec 327,8 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne szacunki. Skonsolidowane przychody za okres styczeń-marzec 2026 r. wyniosły wstępnie ok. 213 mln zł i były wyższe o około 71% od przychodów analogicznego okresu 2024 roku finansowego.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

