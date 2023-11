Synektik podtrzymuje, że bieżący rok obrotowy, który zaczął się 1 października, będzie wzrostowy dla spółki, choć nie w takiej skali, jak poprzedni, wynika ze słów wiceprezesa Dariusza Koreckiego. Spółka ostrożnie zakłada, że sprzedaż systemów robotycznych da Vinci w sztukach będzie zbliżona r/r w roku obrotowym 2023/2024.

„Oczywiście zakładamy, że w tym roku również utrzymamy pozytywną dynamikę wzrostu, natomiast to na pewno nie będzie ta dynamika, która była osiągnięta w poprzednim roku: 160% […] Podtrzymujemy, że ten rok finansowy nadal stwarza perspektywy do wzrostu, oczywiście ten wzrost będzie istotnie niższy, niż był w roku poprzednim. Myślę, że już pierwsze kwartały pokażą, w jakim kierunku będziemy realizowali wielkość sprzedaży i jaką dynamikę możemy osiągnąć w skali całego roku” – powiedział Korecki podczas konferencji prasowej.

„Liczymy na podobną liczbę systemów robotycznych sprzedanych rok do roku. W zeszłym roku na terenie Czech, Słowacji i Polski łącznie było 21 instalacji […] Już w tej chwili widać, że w I kwartale ta liczba instalacji będzie wyższa, niż była w poprzednim roku, więc jeżeli dalej tak pójdzie, to należy się spodziewać, na razie ostrożnie, że będzie porównywalna [w całym roku]. Natomiast istotnie wzrosną wielkości przychodów powtarzalnych, bo tam będzie rosła liczba wykonywanych zabiegów, co najmniej kilkadziesiąt procent” – powiedział także.

Wiceprezes poinformował, że spółka jest zainteresowana akwizycjami.

„My jesteśmy otwarci i udowodniliśmy w poprzednich latach, że ciągle chcemy dywersyfikować strukturę […] produktowo i regionalnie. Regionalnie jesteśmy teraz na terenie Czech i Słowacji. To, co na pewno w najbliższej perspektywie nastąpi, to wprowadzenie innych produktów, które znajdują się w naszej ofercie, na terenie Czech i Słowacji. Wejście na kolejne rynki – tak. Prowadzimy tego rodzaju rozmowy” – powiedział Korecki.

Z jego słów wynika, że wejście to może mieć charakter akwizycji bądź organiczny – będzie to zależało od warunków, ale oba scenariusze nie są wykluczone.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

Źródło: ISBnews