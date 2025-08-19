Po publikacji wyników za III kwartał roku obrotowego 2024/2025 (kwiecień – czerwiec br.) Synektik spodziewa się utrzymania pozytywnych tendencji i oczekuje, że wyniki całego roku będą istotnie lepsze w ujęciu r/r, poinformował wiceprezes Dariusz Korecki.

„Zysk z działalności kontynuowanej […] wyniósł ponad 30 mln zł [w III kw. r. obr.]. Te wyniki były powyżej tzw. konsensusu rynkowego i zakładamy, że mamy dobre perspektywy, by kontynuować te wzrosty w kolejnym kwartale. Biorąc pod uwagę wyniki za 9 miesięcy, skonsolidowana wielkość sprzedaży jest na porównywalnym poziomie, czyli nadrobiliśmy straty, które mieliśmy głównie z I kwartału […]. Zakładamy, że w skali 12 miesięcy osiągniemy pozytywną dynamikę wielkości sprzedaży, nie tylko w tych segmentach, które najszybciej rosną – jak powtarzalne przychody – tylko wartość skonsolidowanych przychodów będzie dodatnia rok do roku” – powiedział Korecki podczas konferencji prasowej.

„Każdy kolejny kwartał [po I kwartale] charakteryzował się wzrostem nie tylko wielkości znormalizowanej EBITDA, ale również wielkości sprzedaży i oczekujemy utrzymania takich samych tendencji w ostatnim kwartale naszego roku finansowego. Czyli w skali całego roku – dzisiaj możemy powiedzieć, że wyniki na pewno będą istotnie lepsze niż te, które osiągnęliśmy w poprzednim roku” – dodał.

Wyjaśnił, że czynnikami, które na to wpłynęły był głównie istotny wzrost powtarzalnych przychodów, zwiększenie struktury o sprzedaż urządzeń stosowanych w terapii, rozwój segmentu radiofarmaceutyków i brak wzrostu pozostałych kosztów.

Wiceprezes powiedział też, że po podziale spółki (wydzieleniu Syn2bio) wysokość dywidendy będzie związana z wielkością wyników Synektika.

„Myślę, że na poziom dywidendy podział nie będzie wpływał. Do tej pory finansowaliśmy te badania [w ramach wydzielanej działalności] ze środków własnych, więc to tak naprawdę przesuniemy część tych środków własnych […] do nowego podmiotu, a i tak myślimy, że ok. połowy tej kwoty będzie przez nas wydatkowana. Poziom dywidendy będzie głównie zależał od ostatecznych wyników finansowych spółki matki albo grupy i płynności finansowej” – zaznaczył.

Korecki poinformował także, że spółka podtrzymuje plan sprzedaży 1-2 robotów da Vinci na terenie krajów nadbałtyckich jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Synektik odnotował 23,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2024/2025 (kwiecień – czerwiec br.) wobec 16,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto ogółem z działalności kontynuowanej sięgnął 30,54 mln zł vs 22,46 mln zł. Zysk EBITDA z działalności kontynuowanej sięgnął 41,6 mln zł wobec 31,67 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 154,24 mln zł w III kw. wobec 123,98 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. roku obrotowego (październik-czerwiec) spółka miała 71,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 63,65 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 482,06 mln zł w porównaniu z 482,98 mln zł rok wcześniej. Zysk netto ogółem z działalności kontynuowanej sięgnął 85,71 mln zł vs 75,63 mln zł. Zysk EBITDA z dz. kont. sięgnął 122,54 mln zł wobec 109,25 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

Źródło: ISBnews