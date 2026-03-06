Ze względu na sytuację geopolityczną aktywność inwestorów na rynku polskich akcji może przejściowo osłabnąć, ale średnioterminowe pozytywne trendy na GPW utrzymają się dzięki silnym fundamentom polskiej gospodarki, ocenił zarządzający funduszami w Skarbiec TFI Krzysztof Cesarz.

„Dopóki fundamenty wzrostu polskiej gospodarki będą niezagrożone, inwestorzy będą chcieli partycypować w poprawie wyników finansowych emitentów. Geopolityka może w krótkim okresie zmieniać tendencje rynkowe i powstrzymywać inwestorów przed podejmowaniem decyzji inwestycyjnych, jednak naszym zdaniem będzie to miało charakter przejściowy i nie wpłynie na średnioterminowe pozytywne trendy na GPW” – napisał Cesarz w komentarzu.

Wyższe cen ropy mogą wspierać wzrost oczekiwań inflacyjnych oraz zwiększać w skali globalnej awersję do ryzyka inwestycyjnego. Donald Trump w ostatnim czasie kilkukrotnie prowokował zdarzenia, które kończyły się spadkami na giełdach. Kiedy to się już jednak wydarzyło, podejmował skuteczne kroki, aby poprawić nastroje inwestorów. Niewykluczone, że będzie tak i tym razem. Zanim się jednak przekonamy, czy ta teza ponownie okaże się prawdziwa, musimy przygotować się na podwyższoną zmienność, ocenił zarządzający.

„W lutym lokomotywami wzrostów były sektory: budowlany, energetyczny i paliwowy. Sektor budowlany cieszy się zainteresowaniem ze względu na atrakcyjne perspektywy oraz poprawiające się wyniki finansowe. Wspomniane perspektywy związane są zapowiedziami wielkich projektów inwestycyjnych w obszarach: infrastruktury, dróg i kolei oraz energetyki. Z segmentu paliwowego na pewno na uwagę zasługuje Orlen dzięki zaraportowaniu lepszych, niż przewidywali analitycy, wyników finansowych za IV kwartał” – czytamy dalej.

Cesarz przypomniał, że sezon raportowania wyników finansowych za IV kwartał tradycyjnie jako jeden z pierwszych rozpoczyna sektor finansowy. Ze względu zarówno na jego duży udział w notowanych indeksach, jak i na pozytywne zaskoczenia w minionych kwartałach, inwestorzy zastanawiali się, czy banki mają jeszcze potencjał do dalszego wzrostu. Zdaniem zarządzającego wyniki były zgodne z oczekiwaniami, a w przypadku niektórych banków pozytywnie zaskoczyły przychody z tytułu opłat i prowizji.

„W 2026 roku można oczekiwać występowania zarówno pozytywnych, jak i negatywnych czynników. Wśród pozytywnych wymieniane są m.in.: wzrost wolumenów kredytowych i atrakcyjne dywidendy. Jednocześnie można oczekiwać pogorszenia wyników finansowych (efekt wyższego podatku CIT i niższych stóp procentowych). Sektor będący ulubieńcem inwestorów międzynarodowych może stanowić dobry papierek lakmusowy sentymentu do polskiego rynku akcji” – zakończył zarządzający funduszami w Skarbiec TFI.

Źródło: ISBnews