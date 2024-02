Sprzyjające rynki finansowe oraz dobre wyniki zarządzanych funduszy Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych powinny w dalszym ciągu wspierać wzrost aktywów pod zarządzaniem i wyniki w roku obrotowym 2024/2025, oceniają analitycy Biura Maklerskiego Banku Pekao.

„W styczniu 2024 r. AUM Quercus TFI wzrosły o 45% r/r (4% m/m), a napływy netto wyniosły 158 mln zł (wobec 693 mln zł w 2023). Uważamy, że sprzyjające rynki finansowe oraz dobre wyniki zarządzanych funduszy powinny w dalszym ciągu wspierać wzrost aktywów pod zarządzaniem i wyniki także w 2024/25e” – czytamy w raporcie sporządzonym w ramach „Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW”.

Spółka „znacząco” powiększa aktywa pod zarządzaniem (o 44% r/r w 2023) na skutek bardzo dobrych wyników inwestycyjnych oraz napływów (693 mln zł), podkreślili analitycy.

„Szybszy niż oczekiwany wzrost aktywów pod zarządzaniem, wyższe napływy oraz lepsze stopy zwrotu zarządzanych funduszy skłoniły nas do podwyższenia prognoz AUM o 7/4% w 2024/25e. Jednocześnie wyższa oczekiwana opłata zmienna oraz nieznacznie wyższe koszty skłoniły nas do podwyższenia prognoz zysku netto o 37% w 2024e oraz o 28% w 2025e” – czytamy dalej w raporcie.

Według biura, wartość aktywów pod zarządzaniem (assets under management, AUM) wzrośnie o 44% r/r do 4,41 mld zł w 2023 r., a następnie o 11% r/r do 4,92 mld zł w 2024 r., o 3% r/r do 5,04 mld zł w 2025 r. i o 1% r/r do 5,12 mld zł w 2026 r.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

Źródło: ISBnews