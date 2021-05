T-Bull odnotował 1,83 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r. wobec 2,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,51 mln zł wobec 1,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,03 mln zł w 2020 r. wobec 6,58 mln zł rok wcześniej.

„Był to bardzo dobry okres, w którym spółka wypracowała 1,83 mln zł zysku netto. W okresie tym gry T-Bull zostały pobrane 80 mln razy, co daje średnią 219 tys./dzień” – napisał prezes Damian Fijałkowski w liście do akcjonariuszy.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.

Źródło: ISBnews