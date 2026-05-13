T-Mobile Polska miał 519 mln zł skorygowanego zysku EBITDA AL w I kw. 2026 r. wobec 475 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 855 mln zł wobec 1 802 mln zł rok wcześniej.

Pozytywna dynamika przychodów idzie ramię w ramię ze wzrostem rentowności. W I kwartale EBITDA AL osiągnęła wzrost o 9,2% r/r, potwierdzając skuteczność realizowanej strategii operacyjnej, podkreśliła spółka w komunikacie.

„Niezmiennie utrzymujemy pozytywną dynamikę osiągniętą w poprzednich kwartałach, co jest efektem naszego konsekwentnego skupienia na jakości. Obserwujemy wyraźny wzrost bazy klientów, jak i wskaźników finansowych. Wraz ze wzrostem popularności naszej oferty konwergentnej, liczba usług przypadających na jedno konto systematycznie rośnie. W połączeniu z powiększającą się bazą klientów mobilnych i stacjonarnych przekłada się to na wzrost przychodów oraz jeszcze bardziej imponujący wzrost EBITDA AL. Nasza stabilna pozycja finansowa pozwala nam konsekwentnie realizować strategię oraz kontynuować inwestycje w infrastrukturę, innowacyjne produkty, a także w nasz zespół i narzędzia cyfrowe, aby nieustannie podnosić jakość obsługi klientów” – powiedział członek zarządu ds. finansowych Juraj Andras, cytowany w materiale.

Na koniec I kwartału 2026 r. baza klientów mobilnych T-Mobile wyniosła 13,2 mln (łącznie z kartami M2M), co po uwzględnieniu reklasyfikacji 219 tysięcy klientów postpaid korzystających ze stacjonarnych modemów LTE/5G do segmentu dostępu szerokopasmowego (Fixed Broadband), oznacza wzrost o 506 tysięcy (r/r). W tym samym czasie baza klientów usług szerokopasmowych osiągnęła poziom 742 tysięcy, a więc o 340 tys. więcej niż raportowano rok wcześniej, jednak po uwzględnieniu wpływu rekalkulacji bazy, wzrost ten wyniósł 86 tysięcy.

Jednocześnie zwiększyła się także średnia wartość kontraktów. Kluczowym czynnikiem wspierającym ten trend był dalszy rozwój segmentu postpaid, w którym liczba klientów wzrosła o 5,3% (r/r). W połączeniu ze stale rosnącym odsetkiem zawieranych umów konwergentnych dowodzi to, że strategia rynkowa T-Mobile skoncentrowana na jakości i dostarczaniu pełnego wyboru produktów, pozwala skutecznie przyciągać klientów i zwiększać ich lojalność, podano także.

Wyniki finansowe T-Mobile za pierwszy kwartał 2026 r. potwierdzają stabilny trend wzrostowy spółki. Całkowite przychody zwiększyły się o 2,9% r/r, co było efektem dalszego rozwoju bazy klientów prywatnych i biznesowych, a także rosnącej popularności pakietów usług połączonych w obu segmentach.

„Wyniki pierwszego kwartału 2026 r. pokazują, że obrany przez nas kierunek rozwoju przynosi wymierne efekty. Konsekwentnie podnosimy jakość usług oraz zwiększamy zakres naszego portfolio, aby zapewnić najlepsze doświadczenia, ale także produkty, które doskonale odpowiadają na potrzeby naszych klientów. Nasza bliska relacja z nimi oraz fakt, że coraz częściej sięgają po dwa lub więcej produktów od T-Mobile znajdują odbicie zarówno w wynikach operacyjnych, jak i finansowych. Skupiamy się obecnie na konwergencji, łącząc nasze produkty mobilne i stacjonarne w atrakcyjne pakiety. Sprawia to, że T-Mobile staje się dla klientów naturalnym kompleksowym dostawcą cyfrowych rozwiązań dla całego domu. Naszym celem pozostaje długoterminowy, zrównoważony rozwój oparty na jakości, technologii i silnych relacjach z klientami” – dodał prezes Andreas Maierhofer.

T-Mobile Polska to operator z ponad 13,5 mln klientów. Firma tworzy sieć, dzięki takim rozwiązaniom jak infrastruktura światłowodowa, usługi konwergentne, sieć 5G, serwisy rozrywkowe, rozwiązania chmurowe, data center czy usługi cyberbezpieczeństwa indywidualnego oraz dla biznesu.

