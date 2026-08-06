T-Mobile Polska miał 584 mln zł skorygowanego zysku EBITDA AL w II kw. 2026 r. wobec 521 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1907 mln zł wobec 1880 mln zł rok wcześniej.

Pozytywna dynamika przychodów z usług, rozwój bazy klientów kontraktowych oraz utrzymująca się wysoka dynamika usług szerokopasmowych pozwoliły spółce osiągnąć największy wzrost kwartalny od 2017 r., podkreśliła spółka w komunikacie



„W drugim kwartale obserwowaliśmy rosnące zapotrzebowanie na nasze usługi konwergentne, zarówno w segmencie klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Nasze dobre wyniki operacyjne potwierdzają, że strategia dostarczania kompleksowej oferty dla całych gospodarstw domowych przynosi wymierne korzyści. Jednocześnie firmy doceniają pełne spektrum naszych usług biznesowych – od łączności po rozwiązania ICT. Tak solidne wyniki operacyjne, w połączeniu z wysoką efektywnością kosztową, pozwoliły nam przyspieszyć wzrost EBITDA AL” – powiedział członek zarządu ds. finansowych Juraj Andras, cytowany w materiale.

Na koniec II kwartału 2026 r. baza klientów mobilnych TMobile liczyła 13,3 mln użytkowników, co oznacza wzrost o 340 tys. klientów r/r. Kluczowym motorem jej rozwoju pozostawał segment kontraktowy, w którym liczba klientów wzrosła o 5% r/r, osiągając 7,6 mln. Potwierdza to skuteczność strategii TMobile opartej na dostarczaniu wysokiej jakości usług, elastycznych ofert oraz rozwiązań odpowiadających na zmieniające się potrzeby klientów indywidualnych i biznesowych.

W II kwartale 2026 roku segment klientów indywidualnych utrzymał silne tempo wzrostu, potwierdzając skuteczność strategii T-Mobile skoncentrowanej na zapewnianiu wysokiej jakości doświadczeń klientów oraz kompleksowej, konwergentnej oferty dla gospodarstw domowych. Liczba nowych umów na usługi mobilne wzrosła w II kwartale 2026 roku o 5,5% w porównaniu z I kwartałem 2026 roku. T-Mobile odnotował również rekordową liczbę nowych zamówień na usługi światłowodowe, która wzrosła o 55% r/r i przekroczyła poprzedni rekord ustanowiony w I kwartale 2026 roku. T-Mobile zakończył II kwartał także z rekordową kwartalną liczbą nowych zamówień na usługę Magenta TV. Było to możliwe również dzięki rozszerzeniu pakietów telewizyjnych m.in. o kanały Eurosport 3 i 4, ofertę CANAL+ Super Sport oraz kanał Zero, dostępny bez dodatkowych opłat już od pakietu S, podano także.

Wyniki finansowe TMobile za II kwartał 2026 r. potwierdzają stabilny rozwój spółki. Całkowite przychody wzrosły o 1,5% r/r do 1,9 mld zł, natomiast przychody z usług zwiększyły się o 3,2% r/r. Wzrost ten był napędzany przede wszystkim rozwojem segmentu klientów indywidualnych, a także zwiększonym zainteresowaniem usługami konwergentnymi i szerokopasmowymi.

„Drugi kwartał 2026 roku był dla nas okresem dalszego, zrównoważonego rozwoju. Rosnące przychody, dwucyfrowy wzrost EBITDA AL oraz rozwój bazy klientów potwierdzają skuteczność realizowanej strategii i siłę naszego modelu biznesowego. Widzimy, że zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi coraz chętniej wybierają rozwiązania, na które składają się wysoka jakość, niezawodność i szeroki zakres usług. To pozwala nam rosnąć w sposób stabilny, zwiększać skalę działalności i konsekwentnie wzmacniać pozycję TMobile na polskim rynku telekomunikacyjnym” – dodał prezes Andreas Maierhofer.

T-Mobile Polska to operator z ponad 13,5 mln klientów. Firma tworzy sieć dzięki takim rozwiązaniom jak infrastruktura światłowodowa, usługi konwergentne, sieć 5G, serwisy rozrywkowe, rozwiązania chmurowe, data center czy usługi cyberbezpieczeństwa indywidualnego oraz dla biznesu.

Źródło: ISBnews