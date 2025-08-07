T-Mobile Polska odnotował skorygowany zysk EBITDA AL w wysokości 521 mln zł w II kw. br. wobec 488 mln zł zysku rok wcześniej w tym ujęciu, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 880 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 1 756 mln zł rok wcześniej.

„Na koniec drugiego kwartału 2025 roku baza klientów T-Mobile Polska liczyła łącznie już ponad 13,2 miliona użytkowników, notując solidny wzrost o 564 tysiące (r/r). Osiągnięty wynik jest konsekwencją metodycznej realizacji strategii firmy, przynoszącej stabilny wzrost liczby klientów usług abonamentowych, jak również tych wybierających oferty prepaid. Drugi kwartał pokazał także kontynuację trendu wzrostowego w liczbie klientów usług konwergentnych. Operator przyciągał nowych klientów atrakcyjnymi ofertami łączącymi dwie lub więcej usługi, przy czym prym wiodły propozycje pakietów z usługami mobilnymi lub TV zawierające opcję światłowodu. W konsekwencji firma zanotowała wzrost bazy klientów stacjonarnego internetu szerokopasmowego, która na koniec kwartału przekroczyła 433 tysięcy” – czytamy w komunikacie.

Systematycznie rosnąca baza klientów mobile, wsparta dynamicznym wzrostem przychodów z usług stacjonarnych oraz ICT, sprawiła, że operator przyspieszył tempo wzrostu przychodów, które przekroczyły 1,88 mld zł (wzrost o 7% r/r). EBITDA AL osiągnęła poziom 521 mln zł (wzrost o 6,8% r/r), wymieniono.

„W drugim kwartale w pełni skupialiśmy się na klientach i podnoszeniu jakości usług. Był to kwartał bardzo udany – rośniemy, zwiększamy przychody i wzmacniamy pozycję rynkową. Skutecznie realizujemy strategię, inwestując w rozwój sieci, w tym uruchomienie 5G Bardziej na paśmie 700 MHz i zwiększenie pojemności LTE. Konsekwentnie rozbudowujemy ofertę usług cyberbezpieczeństwa i ICT, odpowiadając na potrzeby rynku. W tym wszystkim naszym priorytetem pozostaje satysfakcja klientów. Dlatego odważnie upraszczamy ofertę, podnosimy jakość obsługi i budujemy doświadczenia, które przekładają się na konkretne efekty. Osiągane przychody umożliwiają nam także realizację działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, bo odpowiedzialne prowadzenie działalności to dla nas droga do budowania odporności i zwinności biznesowej oraz umacniania zaufania całego naszego otoczenia” – powiedział prezes Andreas Maierhofer, cytowany w materiale.

„Wyniki drugiego kwartału 2025 roku potwierdzają siłę naszego modelu biznesowego i skuteczność realizowanej strategii. Systematyczny wzrost bazy klientów – zarówno abonamentowych, jak i prepaid – przełożył się na solidny wzrost przychodów. Szczególnie cieszy dynamiczny rozwój segmentów stacjonarnych i ICT, które znacząco wsparły ten wynik. Wyraźna poprawa wskaźników operacyjnych i konsekwentny wzrost EBIDTA AL pokazują, że jesteśmy na właściwej ścieżce” – dodał członek zarządu ds. finansowych Juraj Andras.

T-Mobile Polska to operator z ponad 12,5 mln klientów. Firma tworzy sieć, dzięki takim rozwiązaniom jak infrastruktura światłowodowa, usługi konwergentne, sieć 5G, serwisy rozrywkowe, rozwiązania chmurowe, data center czy usługi cyberbezpieczeństwa indywidualnego oraz dla biznesu.

Źródło: ISBnews