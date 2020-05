Tarczyński odnotował 6,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 7,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 13,89 mln zł wobec 11,61 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 22,78 mln zł w I kw. br. wobec 19,08 mln zł rok wcześniej. Rentowność EBITDA wyniosła 9,2%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 246,47 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 187,5 mln zł rok wcześniej.

„Po uzyskaniu pierwszych informacji o rozprzestrzenianiu się epidemii wirusa, zarząd spółki ściśle monitoruje sytuację i szuka sposobów na zminimalizowanie wpływu COVID-19 na jednostkę. Zarząd spółki ocenia, że ryzyko co do jej zdolności do kontynuowania działalności wynikające z epidemii koronawirusa nie istnieje lub jest minimalne. Ocena wpływu epidemii na działalność i wyniki grupy jest trudna. Z perspektywy organizacyjnej na pewno sytuacja nie jest korzystna, ponieważ wymaga podejmowania codziennie kolejnych nowych decyzji związanych z ograniczeniami swobody funkcjonowania, co ma zabezpieczyć zakłady przed wejściem wirusa na ich teren. Na dzień publikacji niniejszego raportu mają miejsce działania ze strony rządu polskiego, które mają ‚odmrozić’ zatrzymaną wcześniej gospodarkę, w tym przede wszystkim zwiększające dostępność do punktów handlowych. Z uwagi na to, dopiero w kolejnych miesiącach możliwa będzie rzetelna, bardziej pogłębiona ocena wpływu skutków epidemii na działalność i wyniki finansowe spółki i jej grupy” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 4,22 mln zł wobec 7,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r.

Źródło: ISBnews