Tarczyński zdecydował o odwołaniu oferty publicznej do maksymalnie 2 mln akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej, podała spółka. W ramach procesu budowy księgi popytu inwestorzy zgłosili popyt na wszystkie oferowane akcje, a oferta nie doszła do skutku z uwagi na nieuzyskanie satysfakcjonujących warunków cenowych emisji, wyjaśniono.

„Pomimo dużego zainteresowania inwestorów – za które dziękujemy – oraz pełnego pokrycia księgi popytu, podjęliśmy decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia emisji akcji. Uznajemy, że to optymalny scenariusz z perspektywy akcjonariuszy i budowy wartości spółki. Dalszy rozwój realizować będziemy poprzez sukcesywne zwiększanie skali produkcji i sprzedaży oraz rozszerzając naszą obecność na rynkach zagranicznych. Dzisiejsza decyzja nie zmienia przyjętej i realizowanej strategii, a dalszy rozwój spółki kontynuowany będzie w dotychczasowym modelu – konsekwentnie wzmacniamy pozycję lidera w segmencie przekąsek białkowych w branży FMCG i systematycznie zwiększamy obecność na rynkach eksportowych” – powiedział prezes Jacek Tarczyński, cytowany w komunikacie.

Tarczyński to producent wędlin, kabanosów, parówek i przekąsek białkowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,07 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews