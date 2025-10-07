Grupa Tarczyński uruchomiła we wrześniu br. spółkę w Szwecji w celu sprzedaży i dystrybucji produktów na tamtejszym rynku oraz w krajach sąsiednich – Danii, Finlandii i Norwegii, a także rozpoczęła sprzedaż do klienta końcowego na rynku rumuńskim poprzez lokalną spółkę Grupy, podał Tarczyński.

„Koncentrując się na rozwoju i kierując się dużymi aspiracjami, naturalnie zwracamy się ku ekspansji na kolejnych rynkach. Sprzedaż w Europie Północnej jest naturalnym uzupełnieniem dotychczasowych kierunków rozwoju. Jesteśmy już obecni na rynkach fińskim, norweskim i szwedzkim, ale otwarcie nowej spółki ma zintensyfikować sprzedaż i poszerzyć dystrybucję, a zarazem uruchomić działania na rynku duńskim, gdzie dotychczas nie byliśmy obecni” – powiedział członek zarządu, dyrektor marketingu i eksportu w firmie Tarczyński Tomasz Tarczyński, cytowany w komunikacie.

Spółka wprowadziła też na rynkach polskim i niemieckim przekąski Salami Snack.

„Polski rynek salami wzrósł o 30% w ciągu ostatnich dwóch lat, osiągając wartość 0,5 mld zł, co uzasadnia rozszerzenie asortymentu. Przekąski salami w formacie cienkiej wiązki uzupełnią dotychczasową ofertę naszych wysokojakościowych produktów. Wierzymy, że inwestycja w nowe smaki, bliższe na przykład gustom konsumentów z południa Europy, pozwoli nam wyraźnie powiększyć grono odbiorców na wybranych rynkach” – podkreślił członek zarządu.

Tarczyński jest dziś dominującym podmiotem na krajowym rynku kabanosów z udziałem na poziomie 70% (dane Nielsena) i zdobywa rynek parówek, przekraczając 25% udziału, co czyni go liderem również w tej kategorii, podkreślono.

Tarczyński to producent wędlin, kabanosów, parówek i przekąsek białkowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,07 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews