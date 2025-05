Tauron Polska Energia odnotował 1 130 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 808 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 1 758 mln zł wobec 1 330 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 2 331 mln zł 1 883 mln zl zysku rok wcześniej.

„W I kwartale 2025 r. Grupa Tauron osiągnęła 2,3 mld zł EBITDA, co było wynikiem wyższym o 24 proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku. Największy udział w EBITDA Grupy stanowi segment Dystrybucja odpowiadający za 53% łącznej EBITDA. Udział segmentu Sprzedaż i Handel Hurtowy wyniósł 19%, segmentu Wytwarzanie 13%, segmentu OZE 8%, a segmentu Ciepło 5% łącznej EBITDA Grupy” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W segmencie Dystrybucja EBITDA wzrosła o 21% r/r, co przede wszystkim wynikało z osiągnięcia wyższej marży na usłudze dystrybucyjnej, głównie wskutek wzrostu r/r średnioważonego kosztu kapitału (WACC), wyższej wartości regulacyjnej aktywów przyjętej w taryfie na rok 2025 oraz pozytywnego wpływu rozliczeń w ramach konta regulacyjnego w 2025 roku.

Spadek wyniku EBITDA segmentu OZE spowodowany był głównie niższymi rynkowymi cenami sprzedaży energii elektrycznej oraz znacząco niższym r/r wolumenem produkcji energii w elektrowniach wodnych, wyjaśniono w materiale.

„Wyższy r/r wynik EBITDA Segmentu Wytwarzanie jest konsekwencją uzyskania wyższej marży na sprzedaży energii elektrycznej dzięki poprawie wolumenu sprzedaży energii elektrycznej, co z kolei było efektem wyższej kontraktacji na rynku terminowym oraz większego zapotrzebowania ze strony operatora systemu przesyłowego. Dodatkowo do osiągnięcia wyższej marży na energii elektrycznej przyczyniły się uzyskane dodatkowe przychody z tytułu mocy bilansujących związane ze zmianą, od czerwca 2024 r., zasad funkcjonowania rynku bilansującego” – czytamy dalej.

Wynik EBITDA Segmentu Ciepło ukształtował się na poziomie niższym niż w analogicznym okresie 2024 r. na skutek niższej uzyskanej marży na sprzedaży energii elektrycznej przy wyższej marży na sprzedaży ciepła, a także niższego wyniku osiągniętego w I kwartale br. przez spółkę TAMEH.

„Znaczący wzrost EBITDA w segmencie Sprzedaż i Handel Hurtowy to efekt wyższej uzyskanej marży na sprzedaży energii elektrycznej w porównaniu do I kwartału 2024 r., co w głównej mierze wynika z niższych kosztów zakupu energii elektrycznej (w tym z nierównomiernego rozkładu w czasie kosztu zakupu energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych)” – napisano w informacji.

Osiągnięta w I kwartale br. marża EBITDA wyniosła 24,2%, co oznacza wzrost o 4,7 pkt proc. r/r. Zmiana ta jest efektem 24-proc. wzrostu EBITDA, przy jednoczesnym utrzymaniu na porównywalnym r/r poziomie przychodów ze sprzedaży i rekompensat, podano także.

„Kluczowy z punktu widzenia instytucji finansujących Grupę wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec marca 2025 roku kształtował się na bezpiecznym poziomie 1,6x (spadek o 0,6 w stosunku do 31 marca 2024 roku)” – czytamy dalej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 297 mln zł wobec 8 484 mln zł rok wcześniej.

„W pierwszym kwartale 2025 roku Grupa TAURON wypracowała przychody na poziomie 9,3 mld zł, tj. wyższe o 10 proc. od raportowanych w analogicznym okresie 2024 roku, głównie w rezultacie osiągnięcia wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz usług dystrybucyjnych. Po uwzględnieniu otrzymanych rekompensat wartość przychodów była na porównywalnym poziomie w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Z kolei koszty działalności Grupy w pierwszym kwartale br. były o 5 proc. niższe r/r, co wynikało przede wszystkim z niższych kosztów zakupu energii elektrycznej oraz niższych kosztów zakupu węgla (spadek cen rynkowych energii i surowców energetycznych)” – czytamy w komunikacie.

W I kwartale 2025 roku nakłady inwestycyjne grupy kapitałowej Tauron wyniosły 1 072 mln zł i były wyższe o 27% r/r. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu nakładów w segmentach Dystrybucja oraz OZE, wskazano też w informacji.

„W segmencie Dystrybucja w pierwszym kwartale br. poniesiono łącznie 768 mln zł nakładów (72% nakładów Grupy), głównie na inwestycje związane z przyłączaniem nowych odbiorców (384 mln zł) oraz z modernizacją i odtworzeniem sieci dystrybucyjnych (290 mln zł). W segmencie OZE łączne nakłady wyniosły 191 mln zł (18% nakładów Grupy) i były przeznaczone przede wszystkim na budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Łączne nakłady inwestycyjne w segmentach Dystrybucja i OZE stanowiły ok. 90% portfela inwestycyjnego Grupy Tauron” – wymieniono w materiale.

„Nasze wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2025 roku są doskonałe i niezwykle nas cieszą, ale na rozwój Taurona patrzymy w perspektywie długoterminowej. Intensywnie wdrażamy w życie naszą nową strategię. Z jednej strony oznacza to pracę nad nowymi produktami oraz usługami – tak, aby jak najlepiej odpowiadały na potrzeby 6 mln naszych klientów. Z drugiej strony – transformację działalności całej Grupy, która pozwoli na całkowitą neutralność klimatyczną Taurona już w 2040 roku. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest oczywiście budowa nowych mocy wytwórczych w segmencie OZE. Już dziś dysponujemy mocami odnawialnymi, które sięgają blisko 900 MW. W budowie mamy farmy wiatrowe i fotowoltaiczne o łącznej mocy prawie 400 MW. Osiągnięcie przez nas 1 GW mocy zainstalowanej w OZE jest już bardzo blisko” – skomentował prezes Tauron Polska Energia Grzegorz Lot, cytowany w komunikacie.

Jak podkreślił wiceprezes ds. finansów Krzysztof Surma, I kwartał 2025 roku to dla Grupy kolejny okres, gdy wypracowała rekordowe wyniki na poziomie EBITDA oraz zysku netto.

„Wynik EBITDA Taurona zanotował aż 24 proc. wzrost w stosunku do ubiegłego roku i okazał się o 17% wyższy od oczekiwań analityków biur maklerskich. To pokazuje, że Grupa znajduje się na właściwym kursie, co potwierdza skuteczne wprowadzanie w życie kolejnych elementów naszej strategii. Największy wpływ na uzyskane wyniki miał segment Dystrybucja, który odpowiada za ponad połowę łącznej EBITDA Grupy. W ostatnich dniach obserwujemy, że osiągnięte wyniki finansowe bezpośrednio przekładają się także na dynamicznie rosnącą wycenę Taurona. Przekroczyliśmy historyczną cenę 7 zł za akcję, a nasza kapitalizacja, od początku bieżącego roku, odnotowała niemal 100-procentowy wzrost – osiągając poziom 13 mld zł. To najwyższa wartość w 15-letniej giełdowej historii spółki” – zakończył wiceprezes.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 42,66 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews