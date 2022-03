Tauron Polska Energia odnotował 119 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2021 r. wobec 2 566 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 109 mln zł wobec 2 644 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 447 mln zł wobec 811 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 750 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 5 629 mln zł rok wcześniej.

W 2021 r. spółka miała 338 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 170 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 25 614 mln zł w porównaniu z 20 850 mln zł rok wcześniej.

„W 2021 r. Grupa Tauron wypracowała przychody w wysokości 25,6 mld zł, tj. o 23% wyższe w porównaniu z 2020 r. Było to głównie efektem 22% wzrostu przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej wynikających z wyższego wolumenu sprzedaży przy wyższych cenach energii elektrycznej. Istotne znaczenie miały również przychody osiągnięte z rynku mocy oraz wyższe przychody ze sprzedaży energii cieplnej (+14%) oraz gazu (+70%)” – czytamy w komunikacie.

EBITDA Grupy Tauron w 2021 r. wyniosła 4,2 mld zł. Największy udział w EBITDA odnotował segment Dystrybucja (71%), który wypracował 2,97 mld zł oraz segment Wytwarzanie z 1,38 mld zł EBITDA (33%). Segment OZE odpowiada za 9% EBITDA Grupy.

„Grupa Tauron w 2021 r. osiągnęła solidne wyniki finansowe i operacyjne. Uzyskane przychody wyniosły ponad 25 mld zł i były wyższe o 23% r/r, a osiągnięty wynik EBITDA przekroczył 4 mld zł. Na wypracowane wyniki finansowe znaczący wpływ miał wzrost wolumenów dystrybucji i produkcji energii elektrycznej Sytuację Grupy Tauron poprawiały także przychody z rynku mocy, a także – co jest bardzo istotne – wzrost dochodowości segmentu OZE. Pozycję Taurona jako stabilnego podmiotu na krajowym rynku energii potwierdza ocena ratingowa na poziomie BBB – z perspektywą stabilną” – skomentował wiceprezes Krzysztof Surma, cytowany w komunikacie.

Osiągnięta w 2021 r. marża EBITDA wyniosła 16,2% i była niższa r/r o 4,1 pkt proc. Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec grudnia 2021 r. wyniósł 2,4x, wobec poziomu 2,5x na koniec grudnia 2020 r.

„W 2021 r. wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł 53,97 TWh i był wyższy w porównaniu z 2020 r. o 3,71 TWh, tj. o 7,4% Na koniec 2021 r. Grupa Tauron świadczyła usługi dystrybucji energii elektrycznej na rzecz 5,78 mln odbiorców, tj. o 1% więcej niż na koniec 2020 r.” – czytamy dalej.

W 2021 r. Grupa Tauron wyprodukowała 15,59 TWh energii elektrycznej (w tym 1,71 TWh z odnawialnych źródeł energii), tj. o 25% więcej w stosunku do 2020 r., w którym produkcja energii elektrycznej wyniosła 12,5 TWh (w tym 1,94 TWh z OZE). Było to konsekwencją korzystnych warunków na hurtowym rynku energii. W przypadku produkcji z OZE Grupa Tauron odnotowała wyższą generację w elektrowniach wodnych (wynikającą z korzystniejszych warunków hydrologicznych) przy niższej produkcji z biomasy oraz z farm wiatrowych (niższa wietrzność). Produkcja ciepła wzrosła o 3% do 12 PJ, co było efektem niskich temperatur w pierwszych miesiącach ubiegłego roku.

Produkcja węgla handlowego zwiększyła się o 13% r/r i wyniosła 5,15 mln ton, dzięki wzrostowi wolumenu wydobycia w ZG Sobieski.

W 2021 r. zapotrzebowanie Segmentu Wytwarzanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone w 56 proc – węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych Grupy Tauron. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych.

„W 2021 r. nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły 2,9 mld zł i były niższe o 27% od poniesionych w 2020 r., kiedy osiągnęły poziom ponad 4 mld zł (bez inwestycji kapitałowych). Poniesione w ubiegłym roku nakłady są wypadkową spadku inwestycji w segmentach Wytwarzanie i Wydobycie oraz wzrostu w segmentach Dystrybucja i OZE” – podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 260 mln zł wobec 3 252 mln zł straty rok wcześniej.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

Źródło: ISBnews