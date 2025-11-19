Tauron Polska Energia odnotował 844 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 636 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 1266 mln zł wobec 947 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1 918 mln zł wobec 1 478 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 616 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 7 747 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2025 r. spółka miała 2 897 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 119 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 24 259 mln zł w porównaniu z 23 436 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 6 142 mln zł wobec 5 012 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Konsekwentny wzrost finansowy potwierdza bardzo dobrą sytuację Grupy Tauron. Trzy minione kwartały okazały się rekordowe, co wyraźnie widać w solidnym wyniku EBITDA. Uzyskane preferencyjne finansowanie o łącznej wysokości 16 mld zł dodatkowo wzmacnia naszą pozycję i pozwala realizować kolejne etapy transformacji polskiej energetyki. Kurs akcji, który przekroczył historyczny próg 10 zł i przełożył się na giełdową wycenę spółki na poziomie ponad 18 mld zł, stanowi kolejny dowód na to, że przyjęta strategia przynosi zamierzone rezultaty, zarówno dla klientów, jak i akcjonariuszy. Od dnia powołania obecnego zarządu rynkowa wartość Taurona wzrosła o ok. 240%” – skomentował prezes Grzegorz Lot, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

„Trzy kwartały 2025 r. to kolejny okres, w którym Grupa Tauron utrzymuje solidny wzrost wyników finansowych do czego przyczynił się przede wszystkim największy w Grupie segment Dystrybucja. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z pozyskania preferencyjnego finansowania w ramach KPO na rozwój tego segmentu w bezprecedensowej w skali kraju wysokości – podpisane w sierpniu umowa i aneks z BGK na blisko 5 mld zł, w połączeniu z wcześniej pozyskanymi środkami oraz umową na finansowanie procesu cyfryzacji infrastruktury dystrybucyjnej, dają łącznie ponad 16 mld zł atrakcyjnie oprocentowanych, długoterminowych pożyczek. Rosnące przepływy z działalności operacyjnej powodują, że wskaźnik dług netto/EBITDA utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie, co ułatwia nam realizację inwestycji strategicznych. Stabilna sytuacja Grupy przełożyła się również na poprawę perspektywy ratingu Taurona – we wrześniu agencja ratingowa Fitch poprawiła perspektywę ratingu ze stabilnej na pozytywną” – dodał wiceprezes ds. finansów Krzysztof Surma.

W okresie dziewięciu miesięcy 2025 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego Grupa Tauron odnotowała 4-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży do 24,2 mld zł, co wynika głównie z wyższych wpływów ze sprzedaży usług dystrybucyjnych i handlowych oraz z wyższych przychodów ze sprzedaży energii cieplnej. Po uwzględnieniu uzyskanych rekompensat wartość przychodów zrealizowała się na poziomie niższym o 3% w stosunku do trzech kwartałów 2024 r. Koszty działalności Grupy Tauron były w pierwszych trzech kwartałach 2025 r. niższe o 14% niż rok wcześniej głównie dzięki spadkowi cen zakupu energii elektrycznej i gazu, wyjaśniła spółka.

W okresie trzech kwartałów 2025 r. Grupa Tauron osiągnęła 6,1 mld zł EBITDA, co jest wynikiem wyższym o 23% w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. Największy udział w EBITDA Grupy miał segment Dystrybucja odpowiadający za 62% łącznej EBITDA. Udział segmentu Sprzedaż i Handel Hurtowy wyniósł 13%, segmentu Wytwarzanie 12%, segmentu OZE 7%, a segmentu Ciepło 3% łącznej EBITDA Grupy, wymieniono.

W analizowanym okresie segment Dystrybucja odnotował wzrost EBITDA o 23%. Poprawa wyniku była spowodowana wyższą osiągniętą marżą na usłudze dystrybucyjnej, głównie wskutek wyższego średnioważonego kosztu kapitału (WACC) i wyższej wartości regulacyjnej aktywów przyjętej w taryfie na rok 2025. Dodatkowo pozytywnie na wyniki wpłynęło rozliczenie w ramach konta regulacyjnego.

Wynik EBITDA segmentu OZE spadł o 15% r/r, co było spowodowane przede wszystkim spadkiem osiągniętej marży na energii elektrycznej, wynikającym głównie z niższych cen sprzedaży energii elektrycznej. Na wynik wpłynęły również mniej korzystne warunki meteorologiczne, które wystąpiły w okresie I-III kw. 2025 r. (słabsza r/r wietrzność oraz gorsze warunki hydrologiczne).

Wyższy o 139% r/r wynik EBITDA segmentu Wytwarzanie był przede wszystkim pochodną uzyskania wyższej marży na sprzedaży energii elektrycznej, co było głównie efektem wyższego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej. Poprawa wolumenu była efektem wyższej kontraktacji na rynku terminowym oraz większego zapotrzebowania ze strony operatora systemu przesyłowego (PSE). Dodatkowo na poprawę marży wpłynęły wyższe przychody z tytułu rynku mocy oraz mocy bilansujących.

Wynik EBITDA segmentu Ciepło ukształtował się na poziomie o 19% niższym niż w analogicznym okresie 2024 r. na co największy wpływ miało zdarzenie jednorazowe w postaci księgowego rozliczenia utraty współkontroli nad spółką TAMEH Czech s.r.o., które poprawiło wyniki segmentu w ubiegłym roku. Natomiast wyniki finansowe segmentu Ciepło, po ich oczyszczeniu o powyższe zdarzenie, utrzymały się na stabilnym poziomie r/r.

W segmencie Sprzedaż i Handel Hurtowy wynik EBITDA był o 17% wyższy wobec analogicznego okresu w 2024 r., co było spowodowane przede wszystkim wyższą uzyskaną marżą na sprzedaży energii elektrycznej w segmencie MSP oraz biznesowym.

„Osiągnięta w trzech kwartałach 2025 r. marża EBITDA Grupy Tauron wyniosła 24,5%, co oznacza wzrost o 5,2 pkt proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego. Poprawa rentowności na poziomie wyniku EBITDA wynika ze wzrostu wyniku EBITDA, przy jednocześnie nieznacznie niższym poziomie uzyskanych przychodów ze sprzedaży i rekompensat. Natomiast znaczący wzrost rentowności na poziomie wyniku operacyjnego (EBIT) oraz netto wynika z poprawy EBITDA oraz braku ujęcia w trzech kwartałach br. odpisów z tytułu utraty wartości aktywów, w przeciwieństwie do analogicznego okresu poprzedniego roku, kiedy takie odpisy zostały utworzone. Wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w trzech kwartałach 2025 r. wyniósł 2 897 mln zł w porównaniu do 119 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie 2024 r., na co wpływ miały analogiczne czynniki jak w przypadku wyniku operacyjnego” – czytamy dalej.

Kluczowy z punktu widzenia instytucji finansujących Grupę wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec września 2025 r. kształtował się na bezpiecznym poziomie 1,4x, podkreślił także Tauron.

W pierwszych trzech kwartałach 2025 r. nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej Tauron wyniosły 3 667 mln zł i były porównywalne z osiągniętymi w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy wyniosły 3 649 mln zł (bez inwestycji kapitałowych). Wyższe nakłady r/r zostały zrealizowane w segmentach Dystrybucja, Wytwarzanie i Pozostałe.

W segmencie Dystrybucja poniesiono łącznie 2 545 mln zł nakładów (69% łącznych nakładów Grupy). Główne kierunki inwestycyjne w tym segmencie to przyłączanie nowych odbiorców do sieci dystrybucyjnej (1 168 mln zł), modernizacja i odtworzenie sieci dystrybucyjnych (942 mln zł), a także kompleksowa wymiana liczników na urządzenia ze zdalnym odczytem (226 mln zł). W segmencie OZE poniesiono 517 mln zł nakładów (14% nakładów Grupy), które zostały przeznaczone przede wszystkim na budowę farm wiatrowych na lądzie i farm fotowoltaicznych.

Łączne nakłady inwestycyjne w segmentach Dystrybucja i OZE stanowiły 84% portfela inwestycyjnego Grupy Tauron, podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2025 r. wyniósł 2 787 mln zł wobec 442 mln zł straty rok wcześniej.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 32,54 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2024 r. Jest notowana na GPW.

Źródło: ISBnews