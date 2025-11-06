Tauron Polska Energia odnotował 844 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 1 918 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2025 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Przychody ze sprzedaży i rekompensaty wyniosły w tym okresie 7 819 mln zł.

„Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za: […] III kwartał 2025 r.

Przychody ze sprzedaży i rekompensaty: 7 819 mln zł

EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 1 918 mln zł, w tym:

– EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 324 mln zł

– EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 101 mln zł

– EBITDA segmentu Wytwarzanie: 233 mln zł

– EBITDA segmentu Ciepło: (8) mln zł

– EBITDA segmentu Sprzedaż i Handel Hurtowy: 196 mln zł



EBIT (zysk operacyjny): 1 266 mln zł

Zysk brutto: 1 077 mln zł

Zysk netto: 844 mln zł

Nakłady inwestycyjne (capex): 1 384 mln zł” – czytamy w komunikacie.

W okresie I-III kw. 2025 r. skonsolidowany zysk netto wyniósł 2 899 mln zł przy 6 142 mln zł zysku EBITDA i 25 118 mln zł przychodów ze sprzedaży i rekompensat. Marża EBITDA osiągnęła poziom 24,5% (wzrost o 5,1 pkt proc. r/r), podano także.

„Z ogromną satysfakcją prezentujemy doskonałe wyniki Grupy Tauron za 9 miesięcy 2025 roku. To kolejny okres, który potwierdza, że nasza strategia oparta na stabilnych fundamentach: innowacyjności, koncentracji na potrzebach klienta oraz sprawiedliwej transformacji przynosi wymierne efekty. Rekordowe wyniki finansowe, 16 mld zł preferencyjnych środków pozyskanych z Krajowego Planu Odbudowy, atrakcyjne oferty dla klientów i aktywna komunikacja z rynkiem – to wszystko sprawia, że w październiku kurs akcji Tauron osiągnął kolejny rekord i przekroczył poziom 10 zł, co przełożyło się na wycenę giełdową spółki na poziomie ok. 18 mld zł. Od marca ubiegłego roku, czyli od momentu powołania obecnego zarządu, wartość rynkowa Taurona wzrosła o ok. 230%. To przede wszystkim zasługa pracowniczek i pracowników, którzy z determinacją wdrażają zmiany i budują realną wartość dla naszych akcjonariuszy i klientów” – skomentował prezes Grzegorz Lot, cytowany w komunikacie.

„Wyniki finansowe Grupy Tauron kontynuują pozytywny trend wzrostowy. EBITDA w okresie 9 miesięcy br. przekroczyła 6,1 mld zł, co oznacza 23-proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Największy wpływ na osiągnięte rezultaty miał tradycyjnie stabilny, regulowany segment Dystrybucja, który odpowiada za ponad 60 proc. łącznej EBITDA Grupy. Dzięki rosnącym przepływom z działalności operacyjnej wskaźnik dług netto/EBITDA utrzymuje się na relatywnie niskim, bezpiecznym poziomie, co umożliwia nam realizację inwestycji założonych w naszej strategii. Stabilne fundamenty Grupy doceniła również agencja ratingowa Fitch, która we wrześniu br. poprawiła perspektywę ratingów Tauron ze stabilnej na pozytywną, co otwiera możliwość uzyskania w przyszłości wyższej oceny ratingowej” – dodał wiceprezes ds. finansów Krzysztof Surma.

Pozostałe segmenty, tj. Sprzedaż i Handel Hurtowy, Wytwarzanie, OZE i Ciepło miały odpowiednio: 13%, 12%, 7% i 3% udziału w łącznej EBITDA Grupy Tauron.

„Nakłady inwestycyjne w okresie 9 miesięcy 2025 r. wyniosły niemal 3,7 mld zł i były na zbliżonym poziomie w porównaniu do analogicznego okresu 2024 r. Ponad 80% capexu poniesiono w segmentach Dystrybucji (głównie budowa nowych przyłączy oraz modernizacja sieci dystrybucyjnej) i OZE (przede wszystkim budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych)” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec września 2025 roku kształtował się na poziomie 1,4.

Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie grupy za III kwartał 2025 roku, którego publikację zaplanowano na 19 listopada.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 42,66 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews