Tauron Polska Energia miał 979 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2026 r., podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. EBITDA sięgnęła w tym czasie 2 091 mln zł.

„Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2026 r.:

Przychody ze sprzedaży: 9 507 mln zł

EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe):

2 091 mln zł, w tym:

– EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 184 mln zł

– EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 131 mln zł

– EBITDA segmentu Wytwarzanie: 252 mln zł

– EBITDA segmentu Ciepło: 205 mln zł

– EBITDA segmentu Sprzedaż i Handel Hurtowy: 279 mln zł

EBIT (zysk operacyjny): 1 413 mln zł

Ujemne różnice kursowe: (37) mln zł

Zysk brutto: 1 252 mln zł

Zysk netto: 979 mln zł

Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 1 148 mln zł

Dług netto na 31 marca 2026 r.: 9 953 mln zł

Wskaźnik dług netto/EBITDA na 31 marca 2026 r.: 1,4x” – czytamy w komunikacie.

Wybrane szacunkowe dane operacyjne za I kwartał były następujące:

Dystrybucja energii elektrycznej: 14,07 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 13,80 TWh)

Produkcja energii elektrycznej netto: 3,78 TWh, w tym produkcja energii elektrycznej netto ze źródeł odnawialnych: 0,49 TWh

Produkcja ciepła: 5,13 PJ

Sprzedaż ciepła: 6,37 PJ

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 7,65 TWh, wymieniono.

„Zaprezentowane wyniki potwierdzają ciągłość i konsekwencję realizowanych przez nas działań. Mocne zakończenie 2025 roku inicjuje solidne otwarcie 2026, w którym transformacja energetyczna nie jest już tylko planem, ale faktem, a kluczowym wyzwaniem jest utrzymanie akceptowalnych cen energii, dynamiki wzrostu OZE, który będzie wymagać dalszych inwestycji w sieci dystrybucyjne, cyfryzację i magazyny energii” – powiedział prezes Grzegorz Lot, cytowany w komunikacie.

„W I kwartale br. utrzymaliśmy stabilne wyniki finansowe pomimo funkcjonowania w bardziej wymagającym otoczeniu regulacyjnym niż w ubiegłym roku. EBITDA za I kwartał br. oczyszczona o zdarzenia jednorazowe ukształtowała się na zbliżonym poziomie w porównaniu do I kwartału 2025 r. Konsekwentnie realizujemy założenia strategiczne, zarówno w obszarze inwestycyjnym, przeznaczając 86% nakładów na inwestycje w Dystrybucję i OZE, jak i w zakresie utrzymania stabilnej sytuacji finansowej. Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec I kwartału br. kształtował się na bezpiecznym poziomie 1,4x” – dodał wiceprezes ds. finansów Krzysztof Surma.

Pozostałe kluczowe segmenty, tj. Sprzedaż i Handel Hurtowy, Wytwarzanie, Ciepło i OZE miały odpowiednio: 13%, 12%, 10%, 6% udziału w łącznej EBITDA Grupy.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 1,15 mld zł, tj. o 7,1% więcej niż w I kwartale 2025 roku, z czego zdecydowaną większość poniesiono w segmentach Dystrybucji (głównie budowa nowych przyłączy oraz modernizacja sieci dystrybucyjnej) i OZE (przede wszystkim budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych), wskazano również.

Przedstawione wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie grupy kapitałowej Tauron za I kwartał 2026 roku, którego publikację zaplanowano na 20 maja 2026 r., zastrzeżono.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 33,3 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2025 r. Jest notowana na GPW.

Źródło: ISBnews