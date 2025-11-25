Tauron Polska Energia zawarł aneks do umowy programowej z Bankiem Polska Kasa Opieki, PKO BP oraz Santander Bank Polska, która ustanawiała program emisji obligacji maksymalnie do kwoty 3 mld zł, podała spółka. Na mocy aneksu okres obowiązywania umowy programowej został wydłużony o 12 miesięcy, do 31 grudnia 2026 r.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 32,54 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2024 r. Jest notowana na GPW.

Źródło: ISBnews