Tauron Polska Energia zakłada, że raportowana EBITDA grupy w 2025 r. będzie wyższa niż rok wcześniej: spodziewa się poprawy tego wskaźnika w Segmencie Dystrybucji i Sprzedaży, ale też spadku w Segmencie OZE, poinformował wiceprezes ds. finansowych Krzysztof Surma.

„Łączna EBITDA w Grupie Tauron powinna być lepsza r/r, więc wskaźnik zadłużenia powinien być na zbliżonym poziomie. Grupa ma wyższe oczekiwania co do wyniku Segmentu Wytwarzania” – powiedział Surma podczas konferencji prasowej.

Wiceprezes dodał, że w Segmencie Ciepła oczekuje stabilnego wyniku, choć wcześniej zakładany był spadek.

W stosunku do ub.r. wyższy ma być także capex Grupy, zapowiedział.

W raporcie spółka podała, że w I półroczu 2025 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 2 283 mln zł i były wyższe o 23% od poniesionych w I półroczu 2024 r., kiedy wyniosły 1 859 mln zł (bez inwestycji kapitałowych). Wynika to przede wszystkim ze wzrostu nakładów w Segmentach OZE, Dystrybucja oraz Wytwarzanie, wymieniono.

W I poł. 2025 r. spółka miała 2053 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 517 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 16 643 mln zł w porównaniu z 15 689 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 4224 mln zł wobec 3534 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Prezes Grzegorz Lot komentował w sprawozdaniu zarządu, że pierwsze półrocze było dla Taurona rekordowe. Wg niego dostrzegł to nie tylko rynek, ale też inwestorzy i klienci. Odzwierciedleniem tego sukcesu jest mocne odbicie wyceny akcji Tauron, których wartość wzrosła od stycznia o ponad 130%.

Surma zwracał z kolei uwagę, że Tauron osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe, w efekcie czego wskaźnik długu netto/EBITDA na koniec czerwca 2025 roku spadł do poziomu 1,5x. Do wzrostu wyników przyczynił się przede wszystkim kluczowy dla Grupy segment Dystrybucja, który wygenerował ok. 60% łącznej EBITDA Grupy, wskazał.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 32,54 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews