TDJ Equity I, spółka zależna TDJ SA, nabyła 27,71 mln akcji Grenevii w wyniku rozliczenia przymusowego wykupu ogłoszonego 10 marca br., w efekcie czego TDJ SA zwiększyło pośredni udział w ogólnej liczbie głosów do 100%, podała Grenevia.

10 marca TDJ informowało, że rozpoczęło przymusowy wykup akcji Grenevii od pozostałych akcjonariuszy po cenie 3,3 zł za akcję i podejmie kroki zmierzające do wycofania akcji tej spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie.

TDJ to rodzinna firma inwestycyjna z niemal 50-letnim doświadczeniem, która zrealizowała z sukcesem wiele przejęć i procesów integracji. Do portfela TDJ należą skoncentrowane w Grenevii spółki z szeroko pojętej branży transformacji energetycznej – Impact Clean Power Technology, PST i Elgór+Hansen. TDJ posiada również aktywa m.in. w sektorach elektroenergetycznym, przemysłowym, automatyzacji czy weterynarii.

Grupa Grenevia (dawniej Famur) to inwestor integrujący i rozwijający działalność w czterech segmentach biznesowych: wielkoskalowej fotowoltaiki (PV) skoncentrowanej w Grupie Projekt Solartechnik (Grupa PST/PST); systemów bateryjnych dla e-mobilności i magazynów energii (e-mobilność) w ramach Impact Clean Power Technology (ICPT); rozwiązań dla sektora dystrybucji energii (elektroenergetyka) na bazie spółki Elgór+Hansen (E+H); rozwiązań dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej w ramach marki Famur. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. W 2024 r. miała 1 869 mln zł skonsolidowanych przychodów.

