TDJ rozpoczął przymusowy wykup akcji Grenevii od pozostałych akcjonariuszy po cenie 3,3 zł za akcję i podejmie kroki zmierzające do wycofania akcji tej spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, podała spółka.

W ciągu ostatniego roku TDJ zwiększył stan posiadania Grenevii do 95,18% akcji, przeznaczając na zakup akcji Grenevii ponad 750 mln zł. Wraz z przymusowym wykupem całkowita kwota wyniesie blisko 850 mln zł.

W ramach transakcji przeprowadzonych w lutym 2026 roku na GPW w Warszawie, TDJ Equity I (TDJ) kupił łącznie blisko 90,9 mln akcji Grenevii o wartości prawie 300 mln zł. W wyniku ich nabycia TDJ zwiększył swój udział z 79,36% do 95,18% akcji. Wcześniej, w ramach ogłoszonego w styczniu 2025 roku wezwania oraz następującej po nim transakcji, TDJ nabył pakiet ponad 165 mln akcji, za kwotę ponad 450 mln zł. Po osiągnieciu progu 95% TDJ zdecydował o przeprowadzeniu przymusowego wykupu. Cena, po której zrealizowany zostanie wykup wyniesie 3,3 zł za akcję. Po jego zakończeniu Grenevia wystąpi o wycofanie akcji z obrotu na GPW.

„Dzięki przekroczeniu przez TDJ progu 95%, mogliśmy ogłosić przymusowy wykup pozostałych akcji Grenevii. Kolejnym krokiem będzie podjęcie działań niezbędnych do wycofania jej akcji z obrotu giełdowego. […] Toczący się od kilku lat projekt transformacji spółki ma charakter

długoterminowy – to proces wymagający czasu, stabilności właścicielskiej i konsekwentnych inwestycji. Właśnie dlatego formuła spółki niepublicznej jest dla nas obecnie naturalnym środowiskiem do realizacji tej strategii ” – skomentował prezes zarządu TDJ Jacek Leonkiewicz, cytowany w komunikacie.

TDJ to rodzinna firma inwestycyjna z niemal 50-letnim doświadczeniem, która zrealizowała z sukcesem wiele przejęć i procesów integracji. Do portfela TDJ należą skoncentrowane w Grenevii spółki z szeroko pojętej branży transformacji energetycznej – Impact Clean Power Technology, PST i Elgór+Hansen. TDJ posiada również aktywa m.in. w sektorach elektroenergetycznym, przemysłowym, automatyzacji czy weterynarii.

Grupa Grenevia (dawniej Famur) to inwestor integrujący i rozwijający działalność w czterech segmentach biznesowych: wielkoskalowej fotowoltaiki (PV) skoncentrowanej w Grupie Projekt Solartechnik (Grupa PST/PST); systemów bateryjnych dla e-mobilności i magazynów energii (e-mobilność) w ramach Impact Clean Power Technology (ICPT); rozwiązań dla sektora dystrybucji energii (elektroenergetyka) na bazie spółki Elgór+Hansen (E+H); rozwiązań dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej w ramach marki Famur. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. W 2024 r. miała 1 869 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews